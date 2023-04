Chạy đua quyết liệt giành ghế Thủ tướng Thái Lan

Huy động hơn 90.000 cảnh sát giữ an ninh tổng tuyển cử

Tờ Bangkok Post ngày 6.4 dẫn lời trung tướng Archayon Kraithong, phát ngôn viên Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, cho biết lực lượng này sẽ triển khai hơn 90.000 cảnh sát để đảm bảo an ninh cho cuộc tổng tuyển cử. Lực lượng này cũng sẽ vận hành một trung tâm an toàn bầu cử hoạt động từ ngày 20.4 - 17.5 do phó cảnh sát trưởng quốc gia Roy Ingkapairoj đứng đầu, nhằm điều tiết, huấn luyện lực lượng cảnh sát bảo vệ người dân và giải quyết các vụ phạm pháp trong thời gian bầu cử. Trong khi đó, Thủ tướng Prayuth kêu gọi tất cả các bên nên đoàn kết, ưu tiên hòa bình và an ninh trong dịp bầu cử.