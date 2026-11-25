Bệnh nhân nam, sinh năm 1967, quê TP. Đà Nẵng, là công nhân Công ty Dacinco. Ngày 23.11, bệnh nhân được đưa vào bệnh xá đảo Đá Lớn A trong tình trạng sốt cao 39 độ C, thở 35 lần/phút, co rút cơ hô hấp. Đáng chú ý, chỉ số SpO₂ chỉ còn 65%, cho thấy tình trạng thiếu oxy máu nghiêm trọng.

Dù được các y, bác sĩ tại bệnh xá tích cực cấp cứu bằng thở oxy, sử dụng kháng sinh và truyền dịch, tình trạng người bệnh vẫn không cải thiện.

Trước diễn biến nguy kịch, lúc 13 giờ 30 phút ngày 24.11, bệnh xá đảo Đá Lớn A tiến hành hội chẩn từ xa với Bệnh viện Quân y 175. Qua đánh giá, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị viêm phổi biến chứng suy hô hấp cấp mức độ nặng, trên nền đái tháo đường type 2 và tăng huyết áp.