Trong bài do UCLA Health đăng, hai bác sĩ nội khoa Eve Glazier và Elizabeth Ko giải thích: thăng bằng, sức mạnh và thị lực giảm có thể góp phần gây cho người cao tuổi té ngã, nhưng đồ vật quen thuộc cũng là một phần của vấn đề. Thảm bị xô, dây điện thấp, ghế lung lay, sàn nhà tắm trơn hay đèn tối đều cần được chú ý.

Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh việc đánh giá và chỉnh sửa nguy cơ trong nhà, đặc biệt với người đã có nguy cơ ngã cao. Sửa nhà không bảo đảm sẽ không bao giờ ngã, và không thay thế việc đánh giá sức khỏe khi cần.Hãy đi từng phòng cùng cha mẹ, bắt đầu từ chỗ đã từng khiến họ vấp. Theo Harvard Health, sách báo, giỏ, hộp, giày dép và dây điện nằm trên lối đi nên được dọn gọn; bàn nhỏ hoặc ghế đẩu chắn đường cũng cần kê lại. Thảm rời dễ trượt thì nên bỏ. Nếu giữ thảm lớn, cần cố định để thảm không trượt; bài của Harvard gợi ý băng dính hai mặt. Với cầu thang, hai bác sĩ UCLA Health khuyên có tay vịn chắc ở cả hai bên. Hãy kiểm tra cả những chỗ vốn đã có tay vịn, thay vì chỉ nhìn xem đã lắp hay chưa.