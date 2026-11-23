Chống đẩy, squat hay plank là những ví dụ tập thể dục không có tạ mà dùng chính trọng lượng cơ thể. Điều cần ưu tiên là chọn mức phù hợp, làm đúng động tác rồi tăng dần, thay vì cố làm thật nhiều ngay buổi đầu. Không có tạ không có nghĩa là không có sức cản. Theo Harvard Health, tập bằng trọng lượng cơ thể là một dạng tập kháng lực, có thể giúp xây cơ. Nhiều động tác huy động nhiều cơ và khớp cùng lúc, gần với vận động hằng ngày. Tư thế cơ thể, số lần lặp và nhịp tập đều có thể thay đổi độ khó. Những nghiên cứu nhỏ được Harvard dẫn không có nghĩa ai tập cũng đạt cùng kết quả; bạn vẫn cần chọn mức phù hợp với mình.

Tập thể dục thế nào khi không có tạ?