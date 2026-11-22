Giáo sư David Raichlen, Khoa Sinh học tại Đại học Nam California (Mỹ) và tiến sĩ Adora Yau, nhà sinh lý học dinh dưỡng và vận động tại Đại học Manchester Metropolitan (Mỹ), lý giải lợi ích của việc tập thể dục trước 8 giờ sáng, theo tờ The Telegraph.

Tập thể dục trước giờ đi làm buổi sáng giúp tăng cường sự tỉnh táo, cải thiện tâm trạng và nhận thức ẢNH: P.H TẠO TỪ CHATGPT

Đánh thức não bộ

Cảm giác uể oải khi thức dậy là do quán tính giấc ngủ. Vài phút sau khi dậy, mức hoóc môn căng thẳng cortisol tăng lên, nhiệt độ, nhịp tim và huyết áp tự điều chỉnh, Giáo sư Raichlen giải thích. Bạn nên khởi động nhẹ trước khi tập nặng.

Thúc đẩy tim bơm máu

Khi vận động, adrenaline và noradrenaline giúp tim đập nhanh, thở sâu hơn để đưa oxy tới cơ bắp; chỉ đi bộ nhanh cũng tăng tiêu hao năng lượng.

Cải thiện giấc ngủ

Giáo sư Raichlen cho biết vận động buổi sáng kết hợp ánh sáng ban ngày giúp củng cố đồng hồ sinh học, đẩy sớm thời điểm tiết melatonin buổi tối để ngủ ngon hơn.

Đốt cháy nhiều chất béo hơn

Sau một đêm nhịn ăn, mức insulin và glycogen trong gan giảm, khiến cơ thể dùng nhiều mỡ làm năng lượng hơn.

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí y khoa eBioMedicine cho thấy tập 60 phút trước bữa sáng giúp tăng đốt mỡ suốt 24 giờ, trong khi tập sau bữa trưa hay tối không có hiệu quả này. Tiến sĩ Yau nói thêm rằng tập khi đói giúp tăng độ nhạy insulin, giảm nguy cơ tiểu đường và bệnh tim mạch.

Nâng cao tâm trạng và sự tập trung

Tập thể dục trước giờ đi làm buổi sáng giúp tăng cường sự tỉnh táo, cải thiện tâm trạng và nhận thức. Tiến sĩ Yau cho biết tập buổi sáng giúp hoàn thành sớm và tràn đầy năng lượng, tránh trì hoãn vào buổi tối. Giáo sư Raichlen kết luận giờ tập tốt nhất là thời điểm tập mà bạn có thể duy trì đều đặn.