Sau 50 tuổi: 3 dấu hiệu cho thấy cơ thể đang bị kháng insulin

Kháng insulin nếu không can thiệp sẽ làm tăng nguy cơ tiền tiểu đường và tiểu đường loại 2. Dưới đây là những dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang bị kháng insulin:

Mỡ bụng tích tụ ngày càng nhiều

Vòng bụng tăng lên, đặc biệt khi mỡ tập trung quanh bụng, có thể là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ kháng insulin. Tình trạng này thường gặp ở người trung niên và lớn tuổi, nhất là người ít vận động hoặc cân nặng tăng dần theo thời gian, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Mỡ nội tạng là một trong những nguyên nhân gây kháng insulin ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Đáng chú ý, mỡ bụng, đặc biệt là mỡ nội tạng nằm sâu quanh các cơ quan trong ổ bụng, không chỉ đơn thuần dự trữ năng lượng. Mô mỡ này còn tiết các chất gây viêm và các hợp chất có thể ảnh hưởng đến khả năng phản ứng với insulin của tế bào. Khi độ nhạy insulin giảm, cơ thể phải tiết nhiều hoóc môn này hơn để duy trì đường huyết ổn định.

Xuất hiện nhiều mụn thịt trên cổ và nách

Mụn thịt là những phần da nhỏ, mềm, nhô lên khỏi bề mặt da. Chúng thường xuất hiện ở cổ, nách, dưới ngực, bẹn hoặc những vị trí da thường xuyên cọ xát với nhau và với quần áo.

Mụn thịt khá phổ biến khi tuổi tác tăng lên. Phần lớn trường hợp là lành tính và không gây đau đớn. Tuy nhiên, nếu số lượng mụn thịt xuất hiện nhiều, đặc biệt khi đi kèm mỡ bụng tích tụ, thì người sau tuổi 50 nên chú ý đến sức khỏe chuyển hóa.

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Anais Brasileiros de Dermatologia đã phát hiện mối liên hệ giữa mụn thịt và tình trạng kháng insulin. Trong đó, HOMA-IR là chỉ số dùng để đánh giá tình trạng kháng insulin. Những người có chỉ số HOMA-IR cao thì xuất hiện nhiều mụn thịt hơn. Điều này vẫn đúng ngay cả khi đã điều chỉnh các yếu tố như tuổi, giới tính và BMI.

Người mắc không nên tự ý cắt, buộc hoặc sử dụng hóa chất để xóa mụn thịt tại nhà. Nếu tổn thương thay đổi màu sắc, chảy máu, đau hoặc phát triển bất thường thì cần được bác sĩ da liễu kiểm tra.

Thường xuyên mệt mỏi, khát nước và đi tiểu nhiều

Mệt mỏi, khát nước liên tục và đi tiểu nhiều là những biểu hiện cần chú ý, đặc biệt khi chúng xuất hiện cùng lúc hoặc kéo dài không rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, đây không phải những triệu chứng đặc trưng của kháng insulin.

Ở giai đoạn đầu, tuyến tụy vẫn có thể sản xuất đủ insulin để duy trì đường huyết trong giới hạn bình thường, dù các tế bào đã giảm khả năng phản ứng với hoóc môn này. Vì vậy, người bị kháng insulin thường không nhận thấy bất kỳ thay đổi rõ ràng nào.

Những biểu hiện trên thường xuất hiện rõ khi kháng insulin đã tiến triển và đường huyết bắt đầu tăng cao. Khi glucose tích tụ trong máu, thận phải làm việc nhiều hơn để đào thải lượng đường dư thừa. Quá trình này kéo theo nước, khiến người bệnh đi tiểu nhiều và thường xuyên cảm thấy khát.

Ngoài ra, khi glucose không được tế bào sử dụng hiệu quả, người bệnh sẽ cảm thấy cơ thể mệt mỏi hoặc đói nhiều hơn bình thường. Một số người còn gặp tình trạng nhìn mờ, vết thương lâu lành hoặc nhiễm trùng tái diễn, theo Medical News Today.