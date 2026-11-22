Bẫy chấn thương từ việc quá tải vận động đột ngột

Theo Healthline, hội chứng quá tải và chấn thương dây chằng thường xảy ra khi người tập tăng tần suất hoặc cường độ vận động đột ngột mà thiếu nền tảng thể lực. Việc xoay người liên tục trong Pickleball hay dậm chân kéo dài khi chạy bộ gây áp lực lớn lên khớp gối, cổ chân và gân Achilles. Khi các cơ chưa đủ khỏe để hấp thụ lực va đập, khớp xương phải gánh chịu toàn bộ xung lực, dẫn đến viêm gân, rách dây chằng và vi tổn thương sụn khớp.