Bệnh viện Mắt Moorfields ở Anh khuyên người có mắt đột ngột đỏ, đau hoặc thị lực giảm phải tìm sự hỗ trợ y tế khẩn cấp, tháo kính áp tròng và không đeo lại cho tới khi được xác nhận an toàn. Đơn vị cấp cứu mắt thuộc hệ thống Bệnh viện Đại học Liverpool còn lưu ý: nếu người đeo kính có mắt đỏ đau kèm nhìn kém đi, hãy giữ lại kính vừa tháo cùng hộp để nhân viên y tế có thể kiểm tra nguyên nhân. Đừng vứt chúng ngay trong tình huống này. Mang kính theo khi đi khám không có nghĩa là dùng lại.

Những lưu ý khi đeo kính áp tròng