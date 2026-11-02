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    Làm sạch kẽ răng như thế nào khi bàn chải không tới?

    Làm sạch kẽ răng như thế nào khi bàn chải không tới?

    Trang Châu
    Trang Châu
    Đánh răng sáng tối là cần nhưng chưa đủ: hãy làm sạch kẽ răng mỗi ngày một lần. Hiệp hội Nha khoa Mỹ cho biết ngay cả chiếc bàn chải tốt nhất cũng không làm sạch hoàn toàn khoảng giữa các răng. Vì vậy, hiệp hội khuyên dùng chỉ nha khoa hoặc dụng cụ làm sạch kẽ khác mỗi ngày để lấy vụn thức ăn và mảng bám, lớp màng dính chứa vi khuẩn gây sâu răng.

    Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh cho biết dùng chỉ nha khoa đều đặn có thể giúp giảm bệnh nướu, sâu răng và hơi thở có mùi, nhờ lấy đi mảng bám hình thành dọc viền nướu. Tiến sĩ, bác sĩ nha khoa Jennifer Webster-Cyriaque, Phó Giám đốc Viện Quốc gia Nghiên cứu Nha khoa và Sọ mặt Mỹ, giải thích mục tiêu là phá mảng bám trước khi nó vôi hóa. 

    Mảng bám có thể gây viêm nướu, và viêm nướu có thể phòng ngừa, thậm chí đảo ngược, bằng chải răng và dùng chỉ nha khoa. Nhưng khi mảng bám đã cứng lại thành vôi răng, chải hay dùng chỉ không lấy được nữa, mà phải nhờ nhân viên nha khoa với dụng cụ chuyên dụng. Nếu vôi răng nằm lâu, nó có thể dẫn đến viêm nha chu, tình trạng viêm khiến nướu tụt khỏi răng.

    Làm sạch kẽ răng như thế nào khi bàn chải không tới? - Ảnh 1.

    Làm sạch kẽ răng như thế nào khi bàn chải không tới?


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