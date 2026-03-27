Thời sự Dân sinh

Cháy khu kinh tế đêm Măng Đen giữa rừng thông, thiêu rụi 4 ki ốt

Hải Phong
27/03/2026 13:06 GMT+7

Đám cháy bùng phát tại khu kinh tế đêm Măng Đen (Quảng Ngãi), thiêu rụi 4 ki ốt, gây thiệt hại tài sản và ảnh hưởng hoạt động du lịch.

Trưa 27.3, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy tại khu kinh tế đêm Măng Đen. Lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai công tác chữa cháy và khắc phục hậu quả.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 trưa nay 27.3, ngọn lửa bùng phát từ một ki ốt trong khu kinh tế đêm. Do các gian hàng chủ yếu được dựng bằng gỗ và vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm nhiều ki ốt liền kề nằm giữa rừng thông.

Ngay sau khi nhận tin báo, hàng chục cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC cùng nhiều phương tiện chuyên dụng được huy động đến hiện trường. Sau khoảng 1 giờ nỗ lực khống chế, đám cháy cơ bản được dập tắt. Thống kê bước đầu cho thấy ít nhất 4 ki ốt bị thiêu rụi, thiệt hại cụ thể đang được tiếp tục làm rõ.

"Khi nào có thông tin cụ thể về thiệt hại và nguyên nhân, chúng tôi sẽ cung cấp thêm", ông Thắng cho biết.

Khu kinh tế đêm Măng Đen là mô hình du lịch mới, nằm giữa rừng thông với diện tích khoảng 2,5 ha, đi vào hoạt động từ cuối năm 2024. Khu vực này gồm 24 gian hàng, kết hợp các hoạt động ẩm thực, mua sắm, check-in, glamping và biểu diễn nghệ thuật, phục vụ du khách từ chiều đến khuya.

Đây được xem là điểm nhấn trong phát triển du lịch địa phương, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách khi đến Măng Đen.

Khách du lịch check-in 'bất chấp' trên đường vào thị trấn Măng Đen

Khách du lịch check-in 'bất chấp' trên đường vào thị trấn Măng Đen

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao về đoạn clip ghi lại cảnh nhóm khách du lịch dàn hàng ngang giữa QL24, đoạn gần cổng chào thị trấn Măng Đen (H.Kon Plông, Kon Tum), để tạo dáng chụp ảnh lưu niệm.

