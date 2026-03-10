Chày kim loại kẹt trong trực tràng khiến thiếu niên 15 tuổi phải cấp cứu trong đêm

Bệnh nhi N.K.N (nam, 15 tuổi) ở Hà Đông, Hà Nội, đã phải nhập viện cấp cứu trong đêm tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông với biểu hiện đau dữ dội vùng hạ vị.

Tại bệnh viện, kết quả chẩn đoán hình ảnh xác định bệnh nhi có dị vật kim loại kích thước lớn mắc kẹt sâu trong trực tràng, gây chèn ép các cơ quan vùng chậu.

Hình ảnh chiếc chày kim loại dài 18 cm, đường kính 6 cm mắc kẹt trong hậu môn bệnh nhi ẢNH: BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ ĐÔNG

Trước tính chất phức tạp của ca bệnh, các bác sĩ khẩn trương hội chẩn liên khoa với sự tham gia của các khoa: Cấp cứu ngoại, Chấn đoán hình ảnh, Gây mê hồi sức và Ngoại tiêu hóa. Các bác sĩ đánh giá, đây là tình huống tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng nặng nề nếu xử trí không thận trọng.

Kíp phẫu thuật Khoa Ngoại tiêu hóa đã lấy dị vật qua đường hậu môn, tránh phải mổ mở ổ bụng. Các bác sĩ phải xử trí thận trọng từng thao tác kỹ thuật nhằm giảm áp lực hút phía trên dị vật và bảo vệ cơ thắt hậu môn.

Sau hơn 45 phút, dị vật là chiếc chày kim loại dài 18 cm, đường kính 6 cm đã được lấy ra hoàn toàn qua đường hậu môn.

Chiếc chày không chỉ to (đường kính 6 cm, là giới hạn cực đại đối với cơ thắt hậu môn của một thiếu niên) mà còn rất nặng và tạo ra "hiệu ứng chân không" phía trên đỉnh dị vật, khiến nó bị hút chặt vào lòng ruột.

Kíp gây mê hồi sức đảm bảo kiểm soát đau và thực hiện giãn cơ tối đa, tạo điều kiện thuận lợi cho thao tác chuyên môn. Sự ổn định về huyết động và hô hấp trong suốt quá trình can thiệp là yếu tố nền tảng giúp ca thủ thuật diễn ra an toàn.

Bác sĩ Bùi Thanh Hải, Khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện đa khoa Hà Đông, thành viên kíp phẫu thuật, chia sẻ, khó khăn lớn nhất là phá vỡ áp lực chân không. Nếu chỉ dùng lực kéo thuần túy, nguy cơ rách tầng sinh môn hoặc vỡ trực tràng là điều khó tránh khỏi. Các bác sĩ phải phối hợp cực kỳ ăn ý: một người giữ cố định, một người khéo léo lách dụng cụ để đưa không khí vào phía sau dị vật nhằm triệt tiêu lực hút.

Sau phẫu thuật, hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, vùng tổn thương chỉ trầy xước nhẹ, chức năng tiêu hóa dần hồi phục tốt và có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Các bác sĩ khuyến cáo, trẻ ở lứa tuổi dậy thì thường có tâm lý tò mò, muốn khám phá cơ thể nhưng thiếu kiến thức về an toàn.

Việc đưa vật lạ vào hậu môn có thể gây ra những hậu quả khôn lường: thủng ruột, viêm phúc mạc, hoặc tổn thương vĩnh viễn cơ thắt hậu môn dẫn đến đại tiện không tự chủ.

Các bậc phụ huynh cần quan tâm, chia sẻ và giáo dục giới tính kịp thời cho con trẻ. Trong trường hợp xảy ra sự cố, cần đưa ngay đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được xử trí bài bản, tuyệt đối không tự tìm cách lấy dị vật tại nhà.