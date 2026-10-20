Cháy lớn kho nội thất ở Đà Lạt, khói bốc dày đặc

Khoảng 16 giờ 30 ngày 20.10, nhiều người dân ở đường Võ Trường Toản (phường Lâm Viên - Đà Lạt) ngửi thấy mùi khét nên kiểm tra và phát hiện lửa bùng phát tại kho chứa gỗ, nhựa phía sau nhà số 107 Võ Trường Toản.

Một số người mang bình chữa cháy mini đến dập lửa nhưng bất thành. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, tạo cột khói lớn.

Hiện trường vụ hỏa hoạn tại kho nội thất trên đường Võ Trường Toản, phường Lâm Viên - Đà Lạt ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng điều động 5 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Vụ cháy nằm sâu bên trong, xung quanh có nhiều nhà kính nên việc tiếp cận gặp khó khăn. Lực lượng chữa cháy triển khai nhiều mũi, sử dụng thiết bị bảo hộ và bình thở để tiếp cận khu vực hỏa hoạn, khống chế ngọn lửa.

Lực lượng PCCC triển khai đến hiện trường ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Kho nội thất chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên lửa bùng lên nhanh, tạo khói dày đặc ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Các chiến sĩ PCCC tiếp cận khu vực hỏa hoạn từ hướng nhà kính của người dân ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Đến khoảng 17 giờ 45, đám cháy kho nội thất ở Đà Lạt cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước, xử lý các điểm cháy âm ỉ, ngăn lửa bùng phát trở lại.

Một số người dân nhận định đám cháy có thể xuất phát từ việc bất cẩn khi đốt rác. Tuy nhiên, nguyên nhân chính thức và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng xác minh, thống kê.