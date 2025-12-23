Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cháy lớn ở chợ Xanh Định Công ở Hà Nội, nhiều gian hàng bị thiêu rụi
Cháy lớn ở chợ Xanh Định Công ở Hà Nội, nhiều gian hàng bị thiêu rụi

Nguyễn Trường
23/12/2025 10:24 GMT+7

Một vụ cháy lớn bất ngờ xảy ra tại chợ Xanh Định Công (Hà Nội) vào rạng sáng khiến nhiều gian hàng bị thiêu rụi.

Khoảng 4 giờ 30 sáng 23.12, một đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại chợ Xanh Định Công (P.Phương Liệt, Hà Nội). Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi nhiều gian hàng bên trong chợ, tạo thành cột khói đen dày đặc bao trùm cả khu vực.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cùng công an địa phương đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, huy động nhiều xe cứu hỏa và phương tiện chuyên dụng để dập lửa.

Sau gần 30 phút, đám cháy đã được khống chế, không cháy lan ra các khu vực còn lại của chợ và nhà dân xung quanh.

Đến 5 giờ 14 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt và được các lực lượng tiếp tục dập tàn, làm mát các cấu kiện để phòng ngừa lửa cháy trở lại.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

