Tài xế lái xe tải cháy ngùn ngụt đến trụ sở cảnh sát cầu cứu
Video Thời sự

Tài xế lái xe tải cháy ngùn ngụt đến trụ sở cảnh sát cầu cứu

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
22/12/2025 18:31 GMT+7

Mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh chiếc xe tải cháy dữ dội khi đang lưu thông trên đường.

Ngày 22.12, mạng xã hội đang lan truyền các đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc xe tải lưu thông trên đường lớn, trong khi thùng xe cháy dữ dội. Xung quanh, nhiều người dân theo dõi.

Tài xế lái xe tải cháy ngùn ngụt đến trụ sở cảnh sát cầu cứu

Chiếc xe này chạy đến trước trụ sở một đội Cảnh sát PCCC thì dừng lại và được nhiều chiến sĩ hỗ trợ dập tắt ngọn lửa.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra ngày 20.12 trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Tăng Nhơn Phú (thành phố Thủ Đức cũ, TP.HCM). Liên quan vụ việc, cơ quan chức năng địa phương có báo cáo diễn biến ban đầu.

Theo đó, khoảng 6 giờ sáng 20.12, xe tải do nam tài xế điều khiển chạy trên đường Võ Nguyên Giáp, hướng trung tâm TP.HCM đi Đồng Nai. 5 phút sau, khi xe tải gần đến khu vực ngã tư Thủ Đức thì bất ngờ thùng hàng phía sau bốc cháy dữ dội.

Tài xế tấp xe vào lề đường định tìm cách xử lý nhưng được người dân xung quanh hướng dẫn cách đó không xa là trụ sở Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 2 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM). Nam tài xế nhanh chóng đưa xe đến ngay trước trụ sở đội nhờ hỗ trợ.

- Ảnh 1.

Xe tải bốc cháy ngùn ngụt, tài xế chạy đến trụ sở cảnh sát cầu cứu

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Ngay lập tức, 12 chiến sĩ cùng 2 xe nước được triển khai, dập tắt đám cháy trong khoảng 4 phút.

Qua nắm tình hình ban đầu, bên trong thùng xe tải chở phế liệu sắt, pin máy tính xách tay... Trong lúc di chuyển trên đường, các vật liệu này tạo ma sát gây cháy trên thùng xe.

Khám phá thêm chủ đề

