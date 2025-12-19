TP.HCM: Đẩy xe thức ăn đi bán, bình gas mini phát nổ ở cầu vượt Linh Xuân

Ngày 19.12, cơ quan chức năng TP.HCM đã có cảnh báo về tình trạng sử dụng bình gas cũ tiềm ẩn nguy cơ gây cháy nổ cao.

Bình gas phát nổ trong lúc nhiều người lưu thông qua cầu vượt Linh Xuân ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, 7 giờ 30 sáng cùng ngày, chị P.T.N (34 tuổi, ở phường Dĩ An, Bình Dương cũ) đẩy xe tự chế chở đồ dùng, bếp nấu bún riêu đến khu vực cầu vượt Linh Xuân bán. Lúc xe đang đậu trên vỉa hè, chị N. bật bếp gas mini nấu nước dùng thì xảy ra sự cố cháy lớn.

Chị N. và một số người tìm cách dập lửa nhưng bất thành, ngọn lửa bao trùm chiếc xe bún riêu. Khoảng 2 phút sau, trong lúc chị N. tạt nước dập lửa thì bất ngờ bình gas phát nổ, tạo ngọn lửa lớn, bắn thẳng ra đường.

Thời điểm này, ngoài chị N. còn có nhiều xe máy đang lưu thông cạnh vụ nổ nhưng may mắn tránh kịp, không xảy ra thương vong. Ít phút sau, vụ cháy được dập tắt. Tại hiện trường, toàn bộ xe tự chế, vật dụng cháy rụi, một cây xanh lớn bị cháy đen phần thân, lá chuyển màu vàng, vỉa hè ám đen.

Theo cơ quan chức năng phường Linh Xuân, bước đầu nhận định nguyên nhân gây cháy nổ do bình gas mini cũ.

Hiện trường vụ việc ẢNH: CTV

Trước đó, việc sử dụng bình gas cũ trong điều kiện không bảo đảm an toàn đã nhiều lần được Công an TP.HCM cảnh báo. Vụ cháy nổ bình gas mini xảy ra tại cầu vượt Linh Xuân sáng nay tuy may mắn không gây thiệt hại lớn, nhưng tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ cháy nổ.