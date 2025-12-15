Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ ở TP.HCM

Đỗ Trường
Đỗ Trường
15/12/2025 11:20 GMT+7

Lực lượng cảnh sát PCCC Công an TP.HCM đã phải huy động hàng chục xe chữa cháy đến hiện trường dập đám cháy xảy ra tại một công ty chuyên sản xuất đồ gỗ ở phường Tân Hiệp (TP.HCM).

Vụ cháy tại Công ty TNHH Itree Funiture (chuyên sản xuất đồ gỗ, giường, tủ, bàn ghế…) ở phường Tân Hiệp, TP.HCM (phường Tân Hiệp, thành phố Tân Uyên, Bình Dương cũ) xảy ra sáng 15.12. Mặc dù, lực lượng PCCC cùng phương tiện chữa cháy tại chỗ cố gắng dập lửa nhưng bất thành, sau đó đám cháy nhanh chóng lan rộng khiến hơn 1.500 m2 nhà xưởng và nhiều gỗ thành phẩm bị thiêu rụi.

Cháy công ty gỗ ở TP.HCM lúc sáng sớm - Ảnh 1.

Lực lượng Cảnh sát PCCC Công an TP.HCM đang dập lửa tàn

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo người dân, khoảng 5 giờ 30 sáng 15.12, nhiều người dân thức dậy sớm chuẩn bị đi làm thì phát hiện đám cháy bốc lên từ trong Công ty TNHH Itree Funiture.

Sau đó, người dân huy động các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành. Thời điểm này, công nhân của công ty chưa đi làm nên nhiều loại bàn ghế thành phẩm, nguyên vật liệu không kịp di chuyển ra bên ngoài khiến đám cháy bùng phát dữ dội.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an TP.HCM đã huy động hàng chục xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, tiếp cận đám cháy từ nhiều hướng để dập lửa.

Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy như gỗ, nệm mút, thùng giấy… khiến đám cháy càng tăng mạnh, cột khói bốc cao cuồn cuộn; sau hơn 2 giờ, đám cháy mới được khống chế.

Cháy công ty gỗ ở TP.HCM lúc sáng sớm - Ảnh 3.

Toàn bộ khu nhà xưởng bị thiêu rụi, đổ sập

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại nhiều về tài sản, làm ảnh hưởng đến đời sống của hàng trăm công nhân vào dịp cuối năm. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Tin liên quan

Công an TP.HCM cảnh báo nguy cơ cháy nổ đặc biệt cao tại nhà ở kết hợp kinh doanh

Công an TP.HCM cảnh báo nguy cơ cháy nổ đặc biệt cao tại nhà ở kết hợp kinh doanh

Công an TP.HCM cảnh báo mô hình nhà ở kết hợp kinh doanh tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ đặc biệt cao, phần lớn chỉ có một lối thoát nạn, bị bịt kín bởi hàng hóa, 'chuồng cọp' hoặc các cấu kiện cơi nới.

TP.HCM: Cháy nổ trong phòng ngủ, người đàn ông tử vong

Cháy công ty kiểm nghiệm thực phẩm khiến dân cư nháo nhào

Khám phá thêm chủ đề

cháy công ty Công Ty Gỗ Bình Dương cháy công ty gỗ Itree Funiture
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận