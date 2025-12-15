Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ ở TP.HCM

Vụ cháy tại Công ty TNHH Itree Funiture (chuyên sản xuất đồ gỗ, giường, tủ, bàn ghế…) ở phường Tân Hiệp, TP.HCM (phường Tân Hiệp, thành phố Tân Uyên, Bình Dương cũ) xảy ra sáng 15.12. Mặc dù, lực lượng PCCC cùng phương tiện chữa cháy tại chỗ cố gắng dập lửa nhưng bất thành, sau đó đám cháy nhanh chóng lan rộng khiến hơn 1.500 m2 nhà xưởng và nhiều gỗ thành phẩm bị thiêu rụi.

Lực lượng Cảnh sát PCCC Công an TP.HCM đang dập lửa tàn ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo người dân, khoảng 5 giờ 30 sáng 15.12, nhiều người dân thức dậy sớm chuẩn bị đi làm thì phát hiện đám cháy bốc lên từ trong Công ty TNHH Itree Funiture.

Sau đó, người dân huy động các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành. Thời điểm này, công nhân của công ty chưa đi làm nên nhiều loại bàn ghế thành phẩm, nguyên vật liệu không kịp di chuyển ra bên ngoài khiến đám cháy bùng phát dữ dội.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an TP.HCM đã huy động hàng chục xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, tiếp cận đám cháy từ nhiều hướng để dập lửa.

Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy như gỗ, nệm mút, thùng giấy… khiến đám cháy càng tăng mạnh, cột khói bốc cao cuồn cuộn; sau hơn 2 giờ, đám cháy mới được khống chế.

Toàn bộ khu nhà xưởng bị thiêu rụi, đổ sập ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại nhiều về tài sản, làm ảnh hưởng đến đời sống của hàng trăm công nhân vào dịp cuối năm. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.