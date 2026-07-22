Cháy lớn ở công ty may, hơn 200 công nhân kịp thời sơ tán

Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 22.7, một vụ cháy lớn xảy ra tại Công ty TNHH May An Long (xã An Long, tỉnh Đồng Tháp) khiến nhiều công nhân và người dân khu vực lo lắng.

Hiện trường vụ cháy ở Công ty TNHH May An Long ẢNH: THANH QUÂN

Theo báo cáo nhanh của UBND xã An Long, khi phát hiện khói lửa bùng phát tại khu vực nhà xưởng sản xuất, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở cùng công nhân đã nhanh chóng sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để khống chế đám cháy.

Tuy nhiên, do lửa lan nhanh, các biện pháp ban đầu không mang lại hiệu quả nên doanh nghiệp khẩn cấp báo tin cho lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng chức năng khống chế vụ cháy ẢNH: THANH QUÂN

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường. Đồng thời phối hợp chính quyền địa phương và lực lượng hỗ trợ từ hai xã lân cận là Tân Thạnh và Phú Thọ dập lửa, chống cháy lan, đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực xảy ra vụ việc.

Đến trưa cùng ngày, đám cháy lớn đã được khống chế, không còn nguy cơ lan sang các khu vực xung quanh.

Các công nhân di dời hàng hóa công ty đi nơi khác để tránh bị thiệt hại ẢNH: THANH QUÂN

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, đầu giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục thu dọn và khắc phục hậu quả vụ cháy. Bên cạnh đó, các công nhân của công ty cũng tham gia di dời hàng hóa trong kho nhằm ngăn cháy lan và giảm bớt thiệt hại.

Thông tin ban đầu cho thấy, đám cháy xuất phát từ khu vực nhà xưởng sản xuất của Công ty TNHH May An Long. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, khoảng 240 công nhân đang làm việc tại nhà máy. Theo cơ quan chức năng, vụ việc không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được các đơn vị liên quan phối hợp doanh nghiệp thống kê, đánh giá.

Hiện nguyên nhân vụ cháy lớn nêu trên được Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, làm rõ.