Cháy lớn ở Đồng Tháp, 4 căn nhà bị thiêu rụi

Ngày 12.7, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra một vụ cháy lớn gây hư hại 4 căn nhà.

Theo thông tin ban đầu, chiều 11.7, vụ cháy xảy ra tại ấp Tây, xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, khiến 4 căn nhà của người dân bị lửa thiêu rụi. May mắn, thời điểm xảy ra cháy, các thành viên trong các hộ gia đình đều đi vắng nên không gây thiệt hại về người.

Vụ cháy lớn ở xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp khiến 4 căn nhà bị thiêu rụi

ẢNH: CTV

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Thạnh đã huy động lực lượng công an, quân sự xã cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Các lực lượng phối hợp với người dân sử dụng bình chữa cháy xách tay, máy bơm chữa cháy và nhiều phương tiện sẵn có để ngăn không cho lửa lan rộng. Không lâu sau, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Tháp điều động lực lượng, phương tiện đến hỗ trợ dập lửa. Đến khoảng 16 giờ 25 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Theo ghi nhận ban đầu, hỏa hoạn đã thiêu rụi 4 căn nhà gỗ tạm, vách tôn, mái tôn của các hộ ông Lê Văn Sưa, ông Lê Thanh Dân, ông Lê Văn Nhơn và ông Lê Văn Trúc Linh.

Nguyên nhân vụ cháy lớn nêu trên và tổng giá trị thiệt hại đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.