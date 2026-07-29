Cháy lớn thiêu rụi quán trà sữa, 2 nhà liền kề bị ảnh hưởng

Rạng sáng 29.7, một vụ cháy lớn xảy ra tại quán trà sữa trên đường Võ Văn Kiệt (tổ dân phố 2, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng), thiêu rụi nhiều tài sản và khiến người dân một phen hoảng loạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bốc lên dữ dội từ quán trà sữa nên nhanh chóng báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 5 thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường.

Sau khoảng 30 phút triển khai dập lửa, lực lượng chức năng khống chế được đám cháy, ngăn không cho lửa lan sang các công trình lân cận.



Hiện trường vụ cháy quán trà sữa trên đường Võ Văn Kiệt, phường Phú Thủy ẢNH: QUẾ HÀ

Trong quá trình chữa cháy, Công an phường Phú Thủy cùng các lực lượng chức năng phối hợp phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và hỗ trợ lực lượng chữa cháy.

Đến khoảng 2 giờ 30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Ghi nhận tại hiện trường, mặt tiền quán trà sữa bị lửa thiêu rụi, chỉ còn trơ khung sắt. Các tấm ốp phía trước biến dạng, bong tróc do nhiệt, bên trong công trình phủ kín muội than; nhiều tài sản, vật dụng phục vụ kinh doanh bị cháy rụi.



Căn nhà bị thiêu rụi sau vụ hỏa hoạn ẢNH: QUẾ HÀ

Vụ cháy còn làm cột điện và hệ thống dây cáp trước quán bị cháy sém. Ngay sau đó, ngành điện đã huy động xe chuyên dụng đến hiện trường để xử lý, bảo đảm an toàn và sớm khôi phục việc cấp điện trong khu vực.



Do ngọn lửa bùng phát dữ dội giữa đêm, bao trùm toàn bộ quán trà sữa rồi lan sang 2 căn nhà liền kề, thiêu rụi nhiều tài sản của người dân. Rất may, thời điểm xảy ra hỏa hoạn không có người mắc kẹt bên trong nên vụ việc không gây thiệt hại về người.



Vụ cháy xảy ra lúc 2 giờ sáng nay 29.7 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Hiện Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

