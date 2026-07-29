Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Cháy lớn thiêu rụi quán trà sữa, 2 nhà liền kề bị ảnh hưởng

Quế Hà
Quế Hà
Một vụ cháy lớn xảy ra rạng sáng 29.7 tại phường Phú Thủy (Lâm Đồng) đã thiêu rụi quán trà sữa, cháy lan sang 2 căn nhà, rất may không gây thiệt hại về người.

Rạng sáng 29.7, một vụ cháy lớn xảy ra tại quán trà sữa trên đường Võ Văn Kiệt (tổ dân phố 2, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng), thiêu rụi nhiều tài sản và khiến người dân một phen hoảng loạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bốc lên dữ dội từ quán trà sữa nên nhanh chóng báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 5 thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường.

Sau khoảng 30 phút triển khai dập lửa, lực lượng chức năng khống chế được đám cháy, ngăn không cho lửa lan sang các công trình lân cận.

Cháy lớn thiêu rụi quán trà sữa, 2 nhà liền kề bị ảnh hưởng- Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy quán trà sữa trên đường Võ Văn Kiệt, phường Phú Thủy

ẢNH: QUẾ HÀ

Trong quá trình chữa cháy, Công an phường Phú Thủy cùng các lực lượng chức năng phối hợp phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và hỗ trợ lực lượng chữa cháy.

Đến khoảng 2 giờ 30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Ghi nhận tại hiện trường, mặt tiền quán trà sữa bị lửa thiêu rụi, chỉ còn trơ khung sắt. Các tấm ốp phía trước biến dạng, bong tróc do nhiệt, bên trong công trình phủ kín muội than; nhiều tài sản, vật dụng phục vụ kinh doanh bị cháy rụi.

Cháy lớn thiêu rụi quán trà sữa, 2 nhà liền kề bị ảnh hưởng- Ảnh 2.

Căn nhà bị thiêu rụi sau vụ hỏa hoạn

ẢNH: QUẾ HÀ

Vụ cháy còn làm cột điện và hệ thống dây cáp trước quán bị cháy sém. Ngay sau đó, ngành điện đã huy động xe chuyên dụng đến hiện trường để xử lý, bảo đảm an toàn và sớm khôi phục việc cấp điện trong khu vực.

Do ngọn lửa bùng phát dữ dội giữa đêm, bao trùm toàn bộ quán trà sữa rồi lan sang 2 căn nhà liền kề, thiêu rụi nhiều tài sản của người dân. Rất may, thời điểm xảy ra hỏa hoạn không có người mắc kẹt bên trong nên vụ việc không gây thiệt hại về người.

Cháy lớn thiêu rụi quán trà sữa, 2 nhà liền kề bị ảnh hưởng- Ảnh 3.

Vụ cháy xảy ra lúc 2 giờ sáng nay 29.7

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Hiện Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Tin liên quan

TP.HCM: 5 nạn nhân bị bỏng nặng trong vụ cháy quán ăn đã tử vong

TP.HCM: 5 nạn nhân bị bỏng nặng trong vụ cháy quán ăn đã tử vong

Ngày 27.7, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, 5 nạn nhân bị bỏng trong vụ cháy quán ăn trên đường Ngô Đức Kế, phường Bình Thạnh (TP.HCM) đều đã tử vong.

Khám phá thêm chủ đề

hỏa hoạn Công an tỉnh Lâm Đồng đường Võ Văn Kiệt phường Phú Thuỷ cháy lớn Lâm Đồng

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận