TP.HCM: 5 nạn nhân bị bỏng nặng trong vụ cháy quán ăn đã tử vong





Như Thanh Niên đã đưa tin, trước đó, khoảng 20 giờ ngày 11.7 xảy ra vụ cháy quán ăn tại địa chỉ 56D Ngô Đức Kế, phường Bình Thạnh (TP.HCM).

Có 6 nạn nhân bị bỏng gồm: H.T.K.T (46 tuổi), L.N.T (nữ, 44 tuổi), P.T.T (nữ, 30 tuổi), N.Q.H (nam, 56 tuổi), A.K.L (nữ, 48 tuổi), N.T.T (nam, 51 tuổi).

Người nhà nạn nhân cho bệnh viện biết, khoảng 20 giờ ngày 11.7, các nạn nhân đi ăn tại địa chỉ trên thì cháy quán ăn, các nạn nhân bị bỏng và nhập cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Các nạn nhân được đặt nội khí quản, nội soi phế quản và hội chẩn với Bệnh viện Chợ Rẫy.

6 nạn nhân trong vụ cháy quán ăn được hồi sức tích cực tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, sau đó 5 nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

5 nạn nhân bị bỏng trong vụ cháy quán ăn ở TP.HCM đều không qua khỏi ẢNH: BVCC

5 người phải chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 12.7. Cụ thể: Bệnh nhân L.N.T bị bỏng lửa diện tích khoảng 98% độ II, 80% độ II toàn thân; bỏng hô hấp. Bệnh nhân P.T.T bị bỏng da độ I - II diện tích khoảng 60% đầu mặt, tứ chi, ngực bụng; bỏng hô hấp. Bệnh nhân N.Q.H bỏng da do lửa độ III, diện tích khoảng 80% đầu mặt, tứ chi, ngực bụng; bỏng hô hấp. Bệnh nhân A.K.L bị bỏng da do lửa độ II, III, diện tích khoảng 60% đầu mặt, cánh tay 2 bên, ngực bụng; bỏng hô hấp. Ngoài ra, bệnh nhân còn tổn thương thận cấp thể vô niệu, toan chuyển hóa nặng, theo dõi ngộ độc Cyanua, chèn ép khoang 2 tay. Bệnh nhân N.T.T bị bỏng da do lửa độ III, diện tích khoảng 60% đầu mặt, tứ chi, ngực bụng; bỏng hô hấp.

TS-BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Bỏng - Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết tất cả bệnh nhân bỏng rất nặng, bỏng hô hấp, hôn mê, thở máy. Mặc dù được điều trị tích cực (bù dịch, kháng sinh, nội soi hút bụi than... ) nhưng hiện các nạn nhân đều không qua khỏi.

Trong vụ cháy quán ăn trên, Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM cũng đã điều động 3 xe cứu thương (bao gồm xe của 2 trạm vệ tinh) đến hiện trường để cấp cứu các nạn nhân.