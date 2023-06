‘Chạy một vòng quanh các sân đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu tại World Cup 2023

Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ đá trận ra quân gặp đương kim vô địch Mỹ ngày 22.7 (giờ địa phương) tại sân Eden Park (có sức chức 50.000 người) nằm ở trung tâm TP.Auckland nhộn nhịp, thuận tiện đi lại. Đây được xem là sân vận động lớn nhất New Zealand và được ví là ngôi nhà tinh thần của thể thao New Zealand.

Bởi địa điểm lịch sử này đã tổ chức nhiều giải đấu mang tính biểu tượng, như các trận chung kết giải bóng bầu dục thế giới năm 1987 và 2011, nhiều trận tại giải vô địch bóng bầu dục nữ ICC thế giới năm 2022… Eden Park cũng là nơi diễn ra các trận cricket (sân nhà của đội cricket Auckland). Nơi đây cũng tổ chức một số trận đấu của CLB Wellington Phoenix, đội đang chơi ở A-League (giải bóng đá hàng đầu của Úc).



Sân Eden Park, nơi diễn ra trận đấu của đội tuyển nữ VN và đội Mỹ FIFA

Tại World Cup nữ năm nay, Eden Park sẽ tổ chức trận khai mạc và 8 trận khác, trong đó có bán kết. Sau trận mở màn, đội tuyển nữ VN sẽ phải di chuyển khoảng 120 km để đến sân Waikato ở TP.Hamilton, đá trận thứ 2 bảng E gặp đội nữ Bồ Đào Nha ngày 27.7. Sân Waikato có sức chứa khiêm tốn hơn với 25.800 chỗ ngồi, nhưng được đánh giá đạt chuẩn cao do từng tổ chức World Cup U.17 năm 2008 và World Cup U.20 năm 2015. Sân nhà của CLB bóng bầu dục New Zealand 7s sẽ diễn ra 5 trận đấu vòng bảng World Cup 2023, bắt đầu với cuộc đối đầu ở bảng C giữa đội Zambia và nhà vô địch năm 2011 Nhật Bản.

Ở trận cuối vòng bảng (bảng E), trong cuộc đối đầu với đương kim á quân Hà Lan (ngày 1.8), các nữ cầu thủ chúng ta sẽ chơi trên sân Dunedin (hay còn gọi là Forsyth Barr) với hơn 37.000 chỗ ngồi. Đây là sân vận động có mái che duy nhất ở New Zealand, tọa lạc kiêu hãnh như một biểu tượng sáng tạo của TP.Dunedin. Sân này tổ chức các trận đấu tại World Cup U.20 năm 2015 và sẽ tổ chức 6 trận đấu vòng bảng World Cup 2023.

Sân Dunedin

Mái sân được làm bằng vật liệu nhẹ ETFE trong suốt (loại được sử dụng tại sân Allianz Arena của CLB Bayern Munich - Đức). Sân Dunedin được thiết kế như một địa điểm đa năng, có thể tổ chức nhiều sự kiện văn hóa quy mô lớn và thi đấu thể thao hàng đầu (bóng bầu dục, bóng đá, bóng rổ…), là sân nhà của các CLB bóng bầu dục Otago, Highlanders, Southern United FC. Sân Forsyth Barr nổi tiếng với nhiều lần tổ chức các chuyến lưu diễn âm nhạc lớn của ban nhạc Queen, các danh ca Elton John, Ed Sheeran…

Sân Waikato

Tại New Zealand, đội tuyển nữ VN lưu trú tại khách sạn 5 sao Rydges. Đội còn được FIFA bố trí sân tập riêng tại Fred Taylor Park, cách khách sạn 20 phút di chuyển bằng xe buýt. Fred Taylor Park bao gồm cụm 4 sân bóng và một khu vực tập luyện. Sân Fred Taylor Park cũng có các phòng tập trong nhà, nhằm đảm bảo việc tập luyện của đội tuyển nữ VN trong các điều kiện thời tiết khác nhau.