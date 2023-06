Sau đội tuyển Đức, 2 đối thủ thượng thặng của thầy trò HLV Mai Đức Chung mạnh cỡ nào?

New Zealand là một trong 2 nước chủ nhà của World Cup nữ 2023. Chính vì thế, CĐV nước này đang kỳ vọng với sự tiếp sức từ các khán đài, đội tuyển nữ New Zealand sẽ thi đấu tốt tại World Cup 2023. "The Ferns" đang đứng ở vị trí 26 thế giới, hơn đội tuyển nữ Việt Nam 6 bậc.

Tuy nhiên, họ có phong độ không tốt và đây được xem là một đối thủ vừa tầm với đoàn quân HLV Mai Đức Chung. Đội tuyển nữ New Zealand đã tham dự 5 kỳ World Cup. Họ đã thua 12 trong 15 trận vòng bảng và để thủng lưới đến 34 bàn. Đồng thời, ở 15 trận đã qua tại ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh, các cô gái của đội tuyển nữ New Zealand chỉ ghi được 8 bàn. Thành tích được xem là tốt nhất của họ ở World Cup là trận hòa 0-0 trước Canada ở World Cup 2015. Trong khi đó, trận thua 0-5 trước đội tuyển nữ Brazil ở World Cup 2007 là trận thua đậm nhất của đội tuyển nữ New Zealand ở sân chơi này.

Bàn thắng của Thanh Nhã thắp sáng hy vọng cho đội tuyển nữ Việt Nam ở World Cup

World Cup nữ 2023 đang đến gần, ban huấn luyện của đội tuyển nữ New Zealand đang khá lo lắng khi đã không thắng một trận nào trong gần một năm qua. Chiến thắng gần đây nhất của "The Ferns" là trận thắng 2-1 trước đội tuyển nữ Philippines trong một trận giao hữu, diễn ra vào ngày 6.9.2022. Kể từ đó, đội tuyển nữ New Zealand đã thi đấu 10 trận với kết quả thua 8 trận và hòa 2 trận. Theo báo chí New Zealand, HLV Jitka Klimkova xem trận giao hữu trước thềm World Cup nữ 2023 với các cô gái của đội tuyển nữ Việt Nam là một “cơ hội vàng” để phá vỡ chuỗi trận không thắng. Ngược lại, nếu nhận thất bại, nước chủ nhà của World Cup nữ 2023 sẽ bước vào giải đấu với một phong độ thật sự “khủng hoảng”.

Đội tuyển nữ New Zealand đang có phong độ không thật sự tốt trong gần 1 năm qua REUTERS

Tiền vệ Ria Percival, cầu thủ đang khoác áo Tottenham ở nước Anh là ngôi sao sáng nhất trong đội hình của đội tuyển nữ New Zealand. Cô được gọi lên đội tuyển nữ New Zealand khi chỉ mới 17 tuổi và đã ghi được 15 bàn sau 161 lần ra sân. Tuy nhiên, trong trận giao hữu vào tháng 4.2022 với đội tuyển nữ Úc, Ria Percival đã gặp phải chấn thương gót chân và rách sụn chêm. Hiện tiền vệ này vẫn chưa chính thức trở lại đội tuyển quốc gia, nhưng may mắn Ria Percival đã vào sân từ băng ghế dự bị trong 4 trận cuối mùa giải 2022 - 2023 của Tottenham.

Ria Percival đang thi đấu cho Tottenham ở Anh và là ngôi sao của đội tuyển New Zealand REUTERS

Đội Tây Ban Nha xuất sắc

Đối thủ còn lại của đội tuyển nữ Việt Nam trước khi bắt đầu những trận đấu lịch sử tại World Cup nữ 2023 là đội tuyển nữ Tây Ban Nha. Trong bảng xếp hạng được FIFA cập nhật vào đầu tháng 6.2023, các cô gái của La Roja đã tăng 1 bậc để vươn lên xếp hạng 6 thế giới, hơn đội tuyển Việt Nam 26 bậc. Vào tháng 9.2022, bóng đá nữ Tây Ban Nha đã có một phen chấn động khi 15 cầu thủ của đội tuyển nữ nước này ký vào một bức thư phàn nàn về HLV trưởng Jorge Vilda và các điều kiện ở đội tuyển quốc gia. Thậm chí, đội trưởng của đội tuyển nữ Tây Ban Nha, Irene Paredes đã có cuộc trò chuyện riêng với Liên đoàn nước này về HLV Jorge Vilda. Tuy vậy, sau buổi trò chuyện, những mâu thuẫn dần được xoa dịu và những trụ cột của đội tuyển nữ Tây Ban Nha như Ona Battle, Aitana Bonmati, Jennifer Hermoso… lần lượt trở lại.

Bóng đá nữ Tây Ban Nha vẫn chưa giành được bất kỳ danh hiệu lớn nào. Tuy nhiên, họ đang cho thấy mình là một trong những đội tuyển mạnh của thế giới khi sở hữu lứa cầu thủ được gọi là “thế hệ vàng”. Nổi bật nhất trong số đó là tiền vệ Alexia Putellas, người đã 2 lần liên tiếp giành Quả bóng vàng và FIFA The Best dành cho cầu thủ nữ xuất sắc nhất thế giới. Phong độ của các cô gái La Roja cũng thật sự ấn tượng khi trong 9 trận đấu từ tháng 10.2022 đến nay, đội tuyển nữ Tây Ban Nha đã giành 7 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ có 1 thất bại.

Đội tuyển nữ Tây Ban Nha đang xếp hạng 6 thế giới và có một "thế hệ vàng" với nhiều cầu thủ chất lượng REUTERS

Sau đội tuyển nữ Pháp và đội tuyển nữ Đức, 2 đối thủ tiếp theo trong các trận giao hữu của đoàn quân HLV Mai Đức Chung cũng được đánh giá rất "nặng ký". Việc có những màn so tài với những đối thủ chất lượng như đội tuyển nữ New Zealand và đội tuyển nữ Tây Ban Nha chắc chắn sẽ mang đến cho đội tuyển nữ Việt Nam những kinh nghiệm quý báu trước khi bắt đầu hành trình lịch sử tại World Cup nữ 2023.