Trận khai mạc World Cup nữ 2023 'cháy' vé, đội New Zealand nóng lòng đấu giao hữu Việt Nam

Dave Beeche, Giám đốc điều hành của Wolrd Cup nữ 2023 cho biết, trận mở màn của đội tuyển nữ Úc và Ireland vào ngày 20.7 đã bán hết vé tại sân Sydney Olympic, nơi có sức chứa khoảng 80.000 người. Quan chức này cũng mong đợi một lượng CĐV tương tự tại Auckland, nơi đội đồng chủ nhà New Zealand đá trận mở màn với Na Uy. "Đó sẽ là một ngày trọng đại đối với bóng đá nữ", Dave Beeche cho biết.

Chỉ còn chưa đầy 25 ngày nữa là World Cup nữ 2023 khởi tranh, ông Dave Beeche cho biết chỉ còn lại "vài nghìn" vé cho trận khai mạc của New Zealand tại Eden Park, nơi sức chứa chỉ dưới 40.000 chỗ ngồi.

Hấp lực World Cup nữ 2023 đang tăng cao ở Úc AFP

FIFA cho biết khoảng 1,1 triệu vé đã được bán cho 64 trận đấu ở World Cup nữ năm nay do Úc và New Zealand đăng cai. Người đứng đầu bộ phận bóng đá nữ của FIFA, Sarai Bareman đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về doanh số bán vé World Cup thấp ở New Zealand, nơi đội tuyển nữ nước đồng chủ nhà đang gặp khó khăn về phong độ. Họ bước vào giải đấu với chuỗi 10 trận không thắng và chỉ còn một cơ hội để giành chiến thắng khích lệ tinh thần trong trận giao hữu cuối cùng trên sân nhà với đội tuyển nữ Việt Nam vào ngày 10.7.

Beeche nói thêm, 270.000 vé đã được bán cho đến nay ở New Zealand và 830.000 ở Úc. Ông nhấn mạnh những con số không đồng đều đó phản ánh quy mô dân số của Úc, nơi có 26 triệu người sinh sống và New Zealand, nơi có 5 triệu người.

Tại VCK World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng E với đương kim vô địch Mỹ, đương kim á quân Hà Lan và Bồ Đào Nha. Mới nhất, đội bóng của HLV Mai Đức Chung vừa có trận làm nóng chuẩn bị cho giải đấu khá tích cực khi thua sát nút đội hạng 2 thế giới là Đức với tỷ số 1-2.