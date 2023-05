Cháy nhà tại TP.HCM làm 1 người chết, 1 người bị thương

Ngày 26.5, Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) đang điều tra vụ cháy nhà dân trên đường Tô Hiệu, P.Hiệp Tân.



Theo thông tin ban đầu, vào lúc 2 giờ 55 ngày 26.5, lực lượng chức năng nhận tin báo cháy nhà dân tại địa chỉ số 99/7/7 đường Tô Hiệu (P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú).

Công an phong tỏa con hẻm để khám nghiệm hiện trường vụ cháy TRẦN KHA

Nhân tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM đã điều động Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an Q.Tân Phú, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an Q.Tân Bình huy động 7 xe cùng 36 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy.

Đám cháy được lực lượng chức năng khống chế và dập tắt hoàn toàn vào lúc 3 giờ 18 phút cùng ngày.

Vụ cháy làm ông T.C.C (65 tuổi) tử vong và bà N.T.H.N (60 tuổi) bị phỏng hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Vụ cháy làm khoảng 10/18 mét vuông diện tích căn nhà cùng một số vật dụng sinh hoạt gia đình bị cháy; chưa ước tính được thành tiền. Lực lượng chức năng đã khống chế không để lửa cháy lan sang các nhà dân liền kề.

Công an đã cho phong tỏa quanh căn nhà cháy để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.