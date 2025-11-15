Cháy nhà trọ 4 tầng gần chợ Đầm ở trung tâm Nha Trang

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày (15.11), đám cháy bùng phát tại nhà trọ 4 tầng ở ngã tư đường Nguyễn Thái Học – Nguyễn Hồng Sơn, gần khu chợ Đầm nổi tiếng tại Nha Trang (P.Nha Trang).

Hiện trường vụ cháy ở gần chợ Đầm, trung tâm Nha Trang ẢNH: ĐT

Ngay khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa huy động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến khoảng 5 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng kịp thời và đưa đi câp cứu chị H. (25 tuổi) trong tình trạng bỏng nặng.

Theo người dân, khi phát hiện hỏa hoạn, nhiều người trong khu trọ hô hoán và kịp thời chạy ra ngoài. Một số người sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành do ngọn lửa bùng phát nhanh và thời điểm cháy có gió khá mạnh.

Sau 30 phút, đám cháy được khống chế ẢNH: ĐT

Tại hiện trường, nhiều vật dụng trong nhà trọ bị cháy rụi. Lực lượng công an đang phối hợp bới chính quền địa phương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy .