"Chạy nhảy" đều có vàng, điền kinh nữ Việt Nam thăng hoa
Video Thể thao

"Chạy nhảy" đều có vàng, điền kinh nữ Việt Nam thăng hoa

Nghi Thạo
Nghi Thạo
16/12/2025 23:08 GMT+7

Từ sàn nhảy cao đến đường chạy tiếp sức, điền kinh nữ Việt Nam thi đấu thăng hoa, mang về những tấm huy chương vàng quý giá và tiếp tục khẳng định vị thế tại đấu trường khu vực.

Ngày 16.12, điền kinh Việt Nam tiếp tục gặt hái thành công khi Bùi Thị Kim Anh xuất sắc giành huy chương vàng nội dung nhảy cao nữ với thành tích 1,86 m.

"Chạy nhảy" đều có vàng, điền kinh nữ Việt Nam thăng hoa

Màn trình diễn ổn định, bản lĩnh ở những lần nhảy quyết định đã giúp Kim Anh vượt qua các đối thủ mạnh, khẳng định vị thế của điền kinh Việt Nam ở nội dung kỹ thuật.

"Chạy nhảy" đều có vàng, điền kinh nữ Việt Nam thăng hoa - Ảnh 1.

Bùi Thị Kim Anh đoạt HCV nội dung nhảy cao nữ, với thành tích 1,86 m

ẢNH: NHẬT THỊNH

Không lâu sau đó, niềm vui tiếp tục nhân đôi với tấm huy chương vàng ở nội dung tiếp sức 4x400 m nữ. Bốn gương mặt Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Tuyết Mai và Nguyễn Thị Ngọc đã phối hợp ăn ý, duy trì tốc độ cao suốt đường chạy, để về đích đầu tiên đầy thuyết phục.

"Chạy nhảy" đều có vàng, điền kinh nữ Việt Nam thăng hoa - Ảnh 2.

Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc mang về tấm HCV nội dung 4x400 m nữ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Hai tấm huy chương vàng liên tiếp không chỉ khẳng định chiều sâu lực lượng của điền kinh nữ Việt Nam, mà còn góp phần quan trọng vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam tại đấu trường khu vực.

