Cháy quán lẩu dưới chân cầu Long Biên, nhiều người tháo chạy

Trao đổi với Thanh Niên chiều 20.11, một lãnh đạo UBND P.Bồ Đề (Hà Nội) xác nhận tại khu vực dưới chân cầu Long Biên vừa xảy ra hỏa hoạn.

Quán lẩu dưới chân cầu Long Biên bốc cháy, khói đen cuồn cuộn ẢNH: T.C

Theo thông tin ban đầu, trưa 20.11, lửa bất ngờ bùng lên trong quán lẩu gạch tôm sông dưới chân cầu Long Biên. Ở thời điểm này, quán lẩu đang tiến hành sửa chữa, không đón khách. Khi vụ hỏa hoạn xảy ra, nhiều người bên trong vội vã tháo chạy ra bên ngoài.

Một cán bộ P.Bồ Đề cho biết thêm, vụ cháy quán lẩu không gây hậu quả về người. Nguyên nhân ban đầu được xác định trong quá trình sửa chữa thì tủ lạnh của quán lẩu xảy ra chập điện. Sau đó, tia lửa bắn vào các vật dụng dễ cháy xung quanh, khiến lửa bùng phát kèm khói đen bốc lên cuồn cuộn.

Trước khi lực lượng chức năng tới, nhiều người đã dùng bình cứu hỏa và nước để dập lửa. Sau đó, cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường, triển khai công tác chữa cháy. Khoảng 1 tiếng sau, đám cháy được khống chế.

Tại Hà Nội, trước đó, ngày 30.8, ở gầm nhánh lên xuống của cầu Vĩnh Tuy (P.Hồng Hà) xảy ra vụ cháy bãi xe, khiến 500 xe máy (là phương tiện vi phạm giao thông) bị thiêu rụi. Sức nóng của ngọn lửa đã khiến nhiều mảng bê tông ở gầm cầu bị bong tróc, làm trơ lõi thép bên trong.

Sau đó, Sở Xây dựng Hà Nội đã phải chi khoảng 2,6 tỉ đồng từ nguồn chi thường xuyên của ngân sách để sửa chữa gầm cầu, khắc phục hậu quả.