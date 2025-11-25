Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cháy tại Khu công nghiệp Nam Đình Vũ, khói đen ngùn ngụt

Linh Nguyễn
Linh Nguyễn
25/11/2025 11:51 GMT+7

Sau vụ cháy xưởng sản xuất dép hôm qua, sáng nay tại Hải Phòng tiếp tục xảy ra cháy lớn, khiến người dân lo lắng.

Sáng 25.11, tại Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (P.Đông Hải, Hải Phòng), đã xảy ra vụ cháy tại khu vực tập kết mút xốp phế liệu của Công ty TNHH CCTY Việt Nam. Vụ cháy tạo ra cột khói đen có thể nhìn thấy từ xa hàng trăm mét, khiến người dân lưu thông qua các tuyến đường lân cận lo lắng.

Lại cháy tại Hải Phòng, khói đen bốc cao ngùn ngụt - Ảnh 1.

Vụ cháy tại khu công nghiệp ở Hải Phòng tạo ra khói đen ngùn ngụt

ẢNH: L.N

Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát vào khoảng 8 giờ sáng tại khu vực cổng Công ty TNHH CCTY Việt Nam. Vật liệu cháy chủ yếu là mút xốp và phế liệu dễ bắt lửa, khiến khói bốc lên dữ dội, bao trùm một phần khu công nghiệp.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.Hải Phòng đã điều động 2 xe chữa cháy, cùng cán bộ chiến sĩ Đội chữa cháy và CNCH Khu vực 6 nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Khi lực lượng chuyên nghiệp tới nơi thì đám cháy đã cơ bản được lực lượng PCCC chuyên ngành của Khu công nghiệp Nam Đình Vũ khống chế. Đến khoảng 8 giờ 10 phút, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Lại cháy tại Hải Phòng, khói đen bốc cao ngùn ngụt - Ảnh 2.

Lửa cháy rừng rực ngay cạnh nhà xưởng

ẢNH: L.N

Lãnh đạo UBND P.Đông Hải xác nhận: "Đám cháy xảy ra bên ngoài khu nhà xưởng. Vật liệu cháy là mút xốp nên khói nhiều nhưng không gây nguy hiểm cho người lao động và hoạt động sản xuất." Cơ quan chức năng cũng kiểm tra hiện trường và xác định không có nguy cơ cháy lan.

Trước đó, chiều 24.11, tại khu xã Trường Tân (Hải Phòng) đã xảy ra vụ cháy lớn tại xưởng sản xuất dép, khiến khói đen bốc cao hàng chục mét và các lực lượng chức năng phải huy động gần 10 xe chữa cháy tham gia dập lửa.

Công an TP.Hải Phòng khuyến cáo doanh nghiệp trong các khu công nghiệp cần thường xuyên rà soát thiết bị phòng cháy, tránh nguy cơ tái diễn các vụ việc tương tự.

