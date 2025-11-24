Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Cháy lớn tại xưởng sản xuất dép nhựa ở Hải Phòng

Linh Nguyễn
24/11/2025 16:12 GMT+7

Một xưởng sản xuất dép nhựa tại xã Trường Tân, TP.Hải Phòng, bất ngờ bốc cháy dữ dội, tạo cột khói đen cao hàng chục mét, bao trùm cả khu vực, khiến người dân hoảng hốt.

Khoảng 13 giờ 30 ngày 24.11, tại một xưởng sản xuất dép xốp, dép nhựa gần cầu Tràng Thưa, xã Trường Tân, TP.Hải Phòng (khu vực huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương cũ), đã xảy ra vụ cháy lớn

Cháy lớn tại xưởng sản xuất dép nhựa ở Hải Phòng- Ảnh 1.

Cháy lớn tại xưởng sản xuất dép nhựa tại Hải Phòng tạo ra cột khói đen bốc cao ngút trời

ẢNH: HOÀNG THANH

Theo người dân chứng kiến, chỉ ít phút sau khi ngọn lửa xuất hiện, khói đen dày đặc bốc cao hàng chục mét, bao trùm toàn bộ khu vực xưởng sản xuất. Người này cho biết, lửa bốc lên rất nhanh, khói đen đến mức không nhìn thấy gì. Ai cũng lo sợ vì xưởng nằm gần cây xăng Đồng Quang và nhiều nhà dân.

Cháy lớn tại xưởng sản xuất dép nhựa ở Hải Phòng- Ảnh 2.

Lửa bao trùm một phần nhà xưởng

ẢNH: HOÀNG THANH

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.Hải Phòng đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng chữa cháy ở khu vực này khống chế đám cháy, ngăn lửa lan sang khu dân cư.

Lực lượng PCCC Công an TP.Hải Phòng đã tổ chức nhiều mũi, tiếp cận từ nhiều hướng để dập lửa. Đến khoảng 15 giờ 30 phút, công tác khống chế đám cháy vẫn đang được triển khai khẩn trương. Khu vực xung quanh được phong tỏa, hạn chế người dân tới gần hiện trường.

Cháy lớn tại xưởng sản xuất dép nhựa ở Hải Phòng- Ảnh 3.

Đám cháy cách cây xăng vài trăm mét

ẢNH: HOÀNG THANH

Đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận trường hợp mắc kẹt hoặc thương vong, tuy nhiên cơ quan chức năng cho biết sẽ tiếp tục kiểm tra kỹ bên trong nhà xưởng sau khi đám cháy được kiểm soát hoàn toàn.

Ông Phạm Đình Khải, Chủ tịch UBND xã Trường Tân cho biết, lực lượng chức năng đã được huy động tối đa để khống chế đám cháy. Đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận thiệt hại về người và nạn nhân mắc kẹt.

Nguyên nhân vụ cháy đang được Công an TP.Hải Phòng điều tra, làm rõ. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không đến quá gần khu vực cháy để đảm bảo an toàn và tạo điều kiện cho lực lượng chức năng xử lý vụ việc nhanh nhất.

Xem thêm bình luận