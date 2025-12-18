Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cháy tàu giữa Trường Sa: Cảnh sát biển tiếp nhận, ứng cứu 52 ngư dân Đà Nẵng

Mạnh Cường
Mạnh Cường
18/12/2025 18:13 GMT+7

52 ngư dân ở TP.Đà Nẵng gặp nạn do tàu cá bị cháy giữa Trường Sa đã được tàu 364 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tiếp cận, tiếp nhận an toàn và đang được đưa về đảo Song Tử Tây chăm sóc.

Chiều nay 18.12, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (đóng tại xã Núi Thành, TP.Đà Nẵng) cho biết lúc 7 giờ 30 cùng ngày, tàu 364 của đơn vị đã tiếp nhận 52 ngư dân tàu cá TP.Đà Nẵng gặp nạn do cháy, chìm tàu khi đang đánh bắt tại khu vực biển cách đông đông bắc đảo Đá Nam (quần đảo Trường Sa) khoảng 85 hải lý.

Cháy tàu giữa Trường Sa: Cảnh sát biển tiếp nhận, ứng cứu 52 ngư dân Đà Nẵng- Ảnh 1.

Tàu 364 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tiếp nhận 52 ngư dân Đà Nẵng gặp nạn do cháy tàu cá ở giữa Trường Sa

ẢNH: NAM TRUNG

Sau khi tiếp nhận, tàu 364 nhanh chóng cơ động đưa toàn bộ ngư dân về đảo Song Tử Tây để tiếp tục chăm sóc, hỗ trợ. Qua thăm khám ban đầu, sức khỏe các ngư dân đều ổn định.

Trước đó, vào lúc 1 giờ 45 phút ngày 17.12, tàu cá QNa-91917 TS do ông Huỳnh Văn Anh (53 tuổi, thôn Đông Bình, xã Núi Thành) làm chủ kiêm thuyền trưởng đang hành nghề câu mực tại khu vực biển có tọa độ 11 độ 47 phút vĩ bắc - 116 độ 7 phút kinh đông, thì bất ngờ xảy ra sự cố chập điện hệ thống máy. Ngọn lửa bùng phát nhanh, không thể khống chế và sau đó tàu bị chìm.

Thời điểm gặp nạn, trên tàu có 52 ngư dân. Trong tình huống nguy cấp, toàn bộ ngư dân đã nhảy xuống biển.

Rất may, các tàu cá đang hoạt động gần khu vực đã kịp thời tiếp cận, cứu vớt toàn bộ ngư dân và chuyển sang 3 tàu cá khác gồm QNg-95454 TS, QNa-91234 TS và QNg-95179 TS để bảo đảm an toàn.

Cháy tàu giữa Trường Sa: Cảnh sát biển tiếp nhận, ứng cứu 52 ngư dân Đà Nẵng- Ảnh 2.

Lần lượt các ngư dân được tiếp nhận, đưa lên tàu 364 an toàn

ẢNH: NAM TRUNG

Đến 20 giờ 45 phút ngày 17.12, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã lệnh cho tàu 364 đang làm nhiệm vụ tại khu vực đảo Đá Nam khẩn trương cơ động tiếp cận nhóm tàu cá, tổ chức tiếp nhận các ngư dân bị nạn.

Tàu cá QNa-91917 TS xuất bến lúc 17 giờ 30 phút ngày 11.11 tại Trạm Kiểm soát biên phòng An Hòa (Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà thuộc xã Núi Thành). Khi xuất bến, tàu có 55 ngư dân, tuy nhiên 3 người đã xin rời tàu trước đó để vào bờ giải quyết công việc đột xuất, nên tại thời điểm xảy ra tai nạn chỉ còn 52 ngư dân trên tàu.

