Thời sự

Cà Mau: Cứu 13 ngư dân bị chìm tàu, rơi xuống biển trong đêm

Gia Bách
Gia Bách
22/11/2025 11:24 GMT+7

Sóng lớn quật chìm một tàu cá hoạt động cách cửa biển Rạch Gốc (Cà Mau) 15 hải lý, 13 ngư dân trên tàu rơi xuống biển. Rất may lực lượng biên phòng cùng các tàu cá gần khu vực đã kịp thời cứu sống cả 13 người trong đêm.

Sáng 22.11, Đồn Biên phòng Rạch Gốc, Bộ đội Biên phòng Cà Mau xác nhận,  toàn bộ 13 ngư phủ trên tàu cá CM 98939 TS đã được cứu sống trong vụ chìm tàu lúc chiều tối 21.11. Cuộc cứu nạn đã diễn ra trong điều kiện biển động mạnh, khi con tàu bị đánh úp cách bờ khoảng 15 hải lý.

Cà Mau: Cứu 13 ngư dân bị chìm tàu, rơi xuống biển trong đêm- Ảnh 1.

Lực lượng Biên phòng Rạch Gốc và ngư dân tiếp cận, cứu hộ ngư phủ bị chìm tàu trên biển

ẢNH: HOÀNG TÁ

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 21.11, Đồn Biên phòng Rạch Gốc tiếp nhận tin báo của bà Nguyễn Như Phương (34 tuổi, ấp Rạch Gốc A, xã Phan Ngọc Hiển) về việc tàu cá CM 98939 TS gặp nạn trên đường vào bờ. Tàu cá do ông Ngô Văn Nghiệp (35 tuổi) làm chủ và ông Lưu Văn Thắng (41 tuổi) làm thuyền trưởng, trên tàu có 13 ngư dân hành nghề đáy khơi.

Cà Mau: Cứu 13 ngư dân bị chìm tàu, rơi xuống biển trong đêm- Ảnh 2.

Tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Rạch Gốc điều động cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng 4 tàu cá ra hiện trường cứu hộ

ẢNH: HOÀNG TÁ

Khi còn cách cửa biển Rạch Gốc khoảng 15 hải lý về hướng đông nam, tàu bất ngờ gặp sóng to gió lớn và bị đánh chìm, khiến toàn bộ ngư phủ rơi xuống biển, trôi dạt. Ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng biên phòng đã phát thông tin khẩn qua hệ thống liên lạc trên biển, kêu gọi phương tiện đang hoạt động gần khu vực phối hợp ứng cứu.

Từ tín hiệu phát đi, 6 ngư phủ đầu tiên được các tàu cá trong khu vực tiếp cận và đưa lên phương tiện an toàn. Song song đó, Đồn Biên phòng Rạch Gốc điều động 3 cán bộ, chiến sĩ cùng 4 tàu cá CM 98988 TS, CM 98907 TS, CM 98994 TS và CM 99984 TS cơ động ra hiện trường mở rộng tìm kiếm. Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày (21.11), tổ công tác đã cứu được 7 ngư phủ còn lại, đưa vào bờ an toàn.

Hiện sức khỏe và tinh thần của 13 ngư phủ đã ổn định. Vụ chìm tàu cá khiến chủ phương tiện ước thiệt hại gần 1 tỉ đồng. Bộ đội Biên phòng Cà Mau khuyến cáo ngư dân theo dõi sát diễn biến thời tiết để tránh xảy ra các tình huống tương tự trong mùa gió chướng.

