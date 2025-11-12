Sóng lớn đánh chìm hàng loạt tàu cá ở Lâm Đồng

Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lâm Đồng cho biết, ngày 11.11, có 5 tàu cá bị sóng lớn đánh chìm tại các cửa biển trên địa bàn tỉnh Bình Thuận cũ.

Cụ thể, tại khu vực cửa biển thuộc thôn 14, xã Liên Hương (TT.Liên Hương cũ), do thời tiết khắc nghiệt, sóng to, gió lớn khiến 4 tàu cá bị lật úp, hư hỏng nặng.

Tàu cá BTh 81652 TS đang neo đậu gần bờ thì bị sóng đánh lật nghiêng; tàu BTh 80347 TS bị sóng đánh dạt vào bờ, mắc cạn và vỡ đáy; tàu BTh 80316 TS bị sóng đánh chìm hoàn toàn khi đang neo đậu; còn tàu cá BTh 82176 TS đang di chuyển từ ngoài biển vào cảng cá Liên Hương thì bị sóng lớn đánh chìm xuống biển.

Tàu cá bị sóng đánh lật nghiêng tại cửa biển Liên Hương

ẢNH: D.T

Tại cảng cá La Gi, tàu cá BTh 80088 TS đang di chuyển vào cửa cảng thì bị sóng lớn đánh chìm hoàn toàn. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày (11.11), tàu cá BTh 85974 TS cũng gặp nạn khi vào cửa cảng La Gi, bị sóng mạnh đánh chìm xuống biển.

Khoảng 16 giờ chiều 11.11, tại cửa biển Ba Đăng, xã Tân Hải (thuộc TX.La Gi cũ), sóng to tiếp tục đánh chìm 2 tàu cá khác. Lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã kịp thời phối hợp trục vớt, kéo được 1 tàu lên bờ và tiếp tục triển khai cứu hộ tàu còn lại.

Một tàu cá ở cửa biển Tân Hải bị sóng đánh chìm ẢNH: D.T

Rất may, trong tất cả các vụ chìm tàu và gặp nạn nói trên, toàn bộ ngư dân đều an toàn, không bị thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều tàu cá bị hư hỏng, vỡ nặng, gây thiệt hại lớn về tài sản cho ngư dân địa phương.

Những ngày qua, do sóng lớn kết hợp với nước dâng cao và dòng chảy xiết, nhiều tàu cá liên tiếp bị chìm tại các cửa cảng Phan Rí Cửa và La Gi.

Đến chiều tối 11.11, công an các xã Tân Hải, xã Liên Hương cùng lực lượng biên phòng và người dân địa phương vẫn đang nỗ lực trục vớt, kéo các tàu cá bị chìm tại cửa biển, giúp ngư dân giảm thiểu thiệt hại về tài sản.