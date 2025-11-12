Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Sóng lớn đánh chìm hàng loạt tàu cá ở Lâm Đồng

Quế Hà
Quế Hà
12/11/2025 07:24 GMT+7

Chỉ trong một ngày, có đến 8 tàu cá bị sóng lớn đánh chìm tại các cửa biển của tỉnh Lâm Đồng (khu vực thuộc Bình Thuận cũ).

Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lâm Đồng cho biết, ngày 11.11, có 5 tàu cá bị sóng lớn đánh chìm tại các cửa biển trên địa bàn tỉnh Bình Thuận cũ.

Cụ thể, tại khu vực cửa biển thuộc thôn 14, xã Liên Hương (TT.Liên Hương cũ), do thời tiết khắc nghiệt, sóng to, gió lớn khiến 4 tàu cá bị lật úp, hư hỏng nặng.

Tàu cá BTh 81652 TS đang neo đậu gần bờ thì bị sóng đánh lật nghiêng; tàu BTh 80347 TS bị sóng đánh dạt vào bờ, mắc cạn và vỡ đáy; tàu BTh 80316 TS bị sóng đánh chìm hoàn toàn khi đang neo đậu; còn tàu cá BTh 82176 TS đang di chuyển từ ngoài biển vào cảng cá Liên Hương thì bị sóng lớn đánh chìm xuống biển.

Lâm Đồng: Liên tiếp nhiều tàu cá bị sóng to đánh chìm - Ảnh 1.

Tàu cá bị sóng đánh lật nghiêng tại cửa biển Liên Hương

ẢNH: D.T

Tại cảng cá La Gi, tàu cá BTh 80088 TS đang di chuyển vào cửa cảng thì bị sóng lớn đánh chìm hoàn toàn. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày (11.11), tàu cá BTh 85974 TS cũng gặp nạn khi vào cửa cảng La Gi, bị sóng mạnh đánh chìm xuống biển.

Khoảng 16 giờ chiều 11.11, tại cửa biển Ba Đăng, xã Tân Hải (thuộc TX.La Gi cũ), sóng to tiếp tục đánh chìm 2 tàu cá khác. Lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã kịp thời phối hợp trục vớt, kéo được 1 tàu lên bờ và tiếp tục triển khai cứu hộ tàu còn lại.

Lâm Đồng: Liên tiếp nhiều tàu cá bị sóng to đánh chìm - Ảnh 2.

Một tàu cá ở cửa biển Tân Hải bị sóng đánh chìm

ẢNH: D.T

Rất may, trong tất cả các vụ chìm tàu và gặp nạn nói trên, toàn bộ ngư dân đều an toàn, không bị thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều tàu cá bị hư hỏng, vỡ nặng, gây thiệt hại lớn về tài sản cho ngư dân địa phương.

Những ngày qua, do sóng lớn kết hợp với nước dâng cao và dòng chảy xiết, nhiều tàu cá liên tiếp bị chìm tại các cửa cảng Phan Rí Cửa và La Gi.

Đến chiều tối 11.11, công an các xã Tân Hải, xã Liên Hương cùng lực lượng biên phòng và người dân địa phương vẫn đang nỗ lực trục vớt, kéo các tàu cá bị chìm tại cửa biển, giúp ngư dân giảm thiểu thiệt hại về tài sản.

Tin liên quan

Sóng biển đánh chìm tàu cá, một ngư dân tử vong ở Ninh Thuận

Sóng biển đánh chìm tàu cá, một ngư dân tử vong ở Ninh Thuận

Sóng to, gió giật mạnh đã đánh chìm tàu cá của ngư dân xã Phước Diêm, H.Thuận Nam đang khai thác trên vùng biển Ninh Thuận, làm chủ tàu tử vong.

Khám phá thêm chủ đề

tàu cá Ngư dân Lâm Đồng sóng lớn tàu cá bị chìm bình thuận
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận