Cháy tiệm bán đồ ăn ở Lâm Đồng lúc rạng sáng

Khoảng 3 giờ 20 phút sáng 27.10, vụ cháy được người dân phát hiện, lửa bùng lên từ tiệm bán đồ ăn tại số 110 đường Tuyên Quang, phường Phú Thủy. Người dân đã báo lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 5 nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường.

Hiện trường vụ cháy trên đường Tuyên Quang ẢNH: CTV

Khi lực lượng chữa cháy có mặt, ngôi nhà là tiệm bán đồ ăn đang đóng kín cửa cuốn. Các chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy phải dùng thiết bị chuyên dụng cắt cửa cuốn để tiếp cận, triển khai phun nước chữa cháy.

Sau khi phá cửa, lực lượng mới tiếp cận khu vực bị cháy bên trong, phun nước dập lửa và kiểm soát đám cháy.

Đám cháy bùng phát mạnh tại khu vực tầng gác, nơi chứa nhiều thùng giấy và vật liệu dễ cháy. Lực lượng chữa cháy tập trung dập lửa, ngăn cháy lan sang ngôi chùa bên cạnh. Sau hơn 40 phút, đám cháy cơ bản được khống chế.

Lực lượng chức năng phải cắt cửa cuốn để chữa cháy bên trong ẢNH: CTV

Thời điểm xảy ra vụ việc, bên trong ngôi nhà bị cháy không có người. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng và Công an phường Phú Thủy xác minh, làm rõ.

Trước đó hơn 2 tháng, tại phường Phú Thủy cũng xảy ra một vụ cháy cơ sở kinh doanh tương tự trên đường Võ Văn Kiệt.

Vụ cháy xảy ra sát bên một ngôi chùa nhưng rất may được khống chế kịp thời, không có thương vong về người ẢNH: CTV

Cơ quan chức năng cảnh báo các cơ sở kinh doanh cần siết chặt an toàn phòng cháy chữa cháy, kiểm tra hệ thống điện, sắp xếp vật liệu dễ cháy ở nơi an toàn, nhất là nơi chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa. Các cơ sở cần trang bị phương tiện chữa cháy và bảo đảm lối thoát nạn khi có sự cố để tránh xảy ra các vụ cháy.