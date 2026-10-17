Khống chế vụ cháy tiệm massage đang đóng cửa để sửa chữa ở TP.HCM

Ngày 17.10, Công an phường Tân Hưng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, làm rõ vụ cháy tiệm massage trên đường Lê Văn Lương.

Hiện trường vụ cháy ẢNH: CTV

Vụ cháy tiệm massage ở TP.HCM bùng phát vào khoảng hơn 9 giờ ngày 17.10, tại căn nhà 3 tầng trên đường Lê Văn Lương (phường Tân Hưng).

Theo một số người dân chứng kiến, thời điểm hỏa hoạn xảy ra, cơ sở này đang đóng cửa để sửa chữa. Khi phát hiện lửa và khói bốc lên dữ dội, một số người đang có mặt bên trong căn nhà đã tháo chạy ra ngoài. Khói đen đặc nhanh chóng bao trùm một góc khu vực.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM đã nhanh chóng điều động nhiều phương tiện chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường, khẩn trương triển khai đội hình dập lửa và cô lập, ngăn chặn không để hỏa hoạn lan sang các nhà bên cạnh.

Đám cháy được dập tắt sau đó. Nhân viên điện lực cũng có mặt để phối hợp xử lý hệ thống lưới điện tại hiện trường.

Đại diện UBND phường Tân Hưng cho biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn và mức độ thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng điều tra, thống kê và làm rõ.