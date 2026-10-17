    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Khống chế vụ cháy tiệm massage đang đóng cửa để sửa chữa ở TP.HCM

    Trần Kha
    Trần Kha
    Một vụ cháy tiệm massage vừa xảy ra trên đường Lê Văn Lương, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ được huy động đến dập lửa.

    Ngày 17.10, Công an phường Tân Hưng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, làm rõ vụ cháy tiệm massage trên đường Lê Văn Lương.

    Khống chế vụ cháy quán massage ở TP.HCM đang đóng cửa sửa chữa - Ảnh 1.

    Hiện trường vụ cháy

    ẢNH: CTV

    Vụ cháy tiệm massage ở TP.HCM bùng phát vào khoảng hơn 9 giờ ngày 17.10, tại căn nhà 3 tầng trên đường Lê Văn Lương (phường Tân Hưng).

    Theo một số người dân chứng kiến, thời điểm hỏa hoạn xảy ra, cơ sở này đang đóng cửa để sửa chữa. Khi phát hiện lửa và khói bốc lên dữ dội, một số người đang có mặt bên trong căn nhà đã tháo chạy ra ngoài. Khói đen đặc nhanh chóng bao trùm một góc khu vực.

    Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM đã nhanh chóng điều động nhiều phương tiện chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường, khẩn trương triển khai đội hình dập lửa và cô lập, ngăn chặn không để hỏa hoạn lan sang các nhà bên cạnh.

    Đám cháy được dập tắt sau đó. Nhân viên điện lực cũng có mặt để phối hợp xử lý hệ thống lưới điện tại hiện trường.

    Đại diện UBND phường Tân Hưng cho biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn và mức độ thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng điều tra, thống kê và làm rõ.

    Tin liên quan

    Cháy gara ô tô trên đường Trần Thị Ngôi, Cảnh sát PCCC TP.HCM điều 3 xe

    Cháy gara ô tô trên đường Trần Thị Ngôi, Cảnh sát PCCC TP.HCM điều 3 xe

    Sáng 12.10, lực lượng chức năng đã khống chế và dập tắt vụ cháy gara ô tô ở TP.HCM, ngăn chặn cháy lan khi bên trong cơ sở có nhiều phương tiện.

    Khám phá thêm chủ đề

    Điện lực hỏa hoạn tài sản Khói đen tiệm massage cháy tiệm massage

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận