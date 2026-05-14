Cháy trụ điện, dây rơi xuống đường: Người phụ nữ bỏ xe máy tháo chạy

Hải Phong
14/05/2026 18:06 GMT+7

Cháy trụ điện trên đường Trần Văn Trà (phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi), dây điện rơi xuống đường. Một phụ nữ chạy xe máy ngang qua phải bỏ xe giữa đường tháo chạy thoát thân.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, khoảng 15 giờ chiều 14.5, một trụ điện trên đường Trần Văn Trà (phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi) bất ngờ bốc cháy dữ dội, dây điện rơi xuống đường.

Lúc này, một phụ nữ đang chạy xe máy qua đây phải bỏ xe giữa đường để tháo chạy thoát thân.

Cháy trụ điện trên đường Trần Văn Trà, phường Trương Quang Trọng (Quảng Ngãi), nhiều người tham gia giao thông dừng xe lại vì sợ nguy hiểm

ẢNH: HẢI PHONG

Theo người dân sống gần địa chỉ 1161 Trần Văn Trà (thuộc tổ dân phố Liên Hiệp 1B, phường Trương Quang Trọng), khoảng 15 giờ cùng ngày trụ điện bên đường bất ngờ phát hỏa. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, khói đen bốc cao khiến nhiều người đang lưu thông phải dừng xe từ xa theo dõi.

Người dân dùng vòi nước để dập tắt lửa

ẢNH: HẢI PHONG

Trong lúc xảy ra vụ cháy trụ điện, một người phụ nữ điều khiển xe máy lưu thông qua khu vực trên. Dù được nhiều người xung quanh cảnh báo nguy hiểm, người này vẫn cố chạy qua. Đúng lúc đó, một đoạn dây điện từ trụ cháy bất ngờ rơi thòng xuống mặt đường khiến người phụ nữ hoảng loạn, vội bỏ lại xe máy giữa đường để chạy vào nơi an toàn.

Nhân viên điện lực dắt xe máy của người phụ nữ vào nơi an toàn

ẢNH: HẢI PHONG

Ngay sau đó, người dân đã dùng vòi nước dập lửa, đồng thời báo cho ngành điện lực. Nhận được tin báo, nhân viên điện lực nhanh chóng có mặt để xử lý sự cố, cô lập nguồn điện và thu dọn dây điện nhằm đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông.

Đến khoảng 15 giờ 20 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Nhân viên điện lực có mặt để xử lý sự cố

ẢNH: HẢI PHONG

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Tấn Phước, Phó chủ tịch UBND phường Trương Quang Trọng, cho biết vụ cháy trụ điện không gây thiệt hại về người.

Theo ông Phước, nguyên nhân ban đầu được xác định do hệ thống dây điện trên trụ quá nhiều, chằng chịt. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, có thể đã xảy ra chập điện dẫn đến cháy.

TP.HCM: Cháy trụ điện đường dây trung thế, nhiều nhà dân mất điện

Vụ cháy trụ điện tại phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM chiều tối 29.3 gây mất điện cho nhiều nhà dân và kẹt xe cục bộ. Lực lượng chức năng đang khắc phục sự cố.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
