TP.HCM: Cháy trụ điện đường dây trung thế, nhiều nhà dân mất điện

Hơn 19 giờ ngày 29.3, lực lượng chức năng phường Bình Hưng Hòa cùng nhân viên điện lực đang xử lý khắc phục vụ cháy trụ điện của đường dây trung thế ở đường Hương Lộ 3, gây mất điện nhiều nhà dân và kẹt xe cục bộ tại khu vực.

Hiện trường vụ cháy trụ điện của đường dây trung thế 22 kV ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ cùng ngày, người dân phát hiện lửa bùng lên từ trụ điện của đường dây trung thế 22 kV trên đường Hương Lộ 3 gần giao lộ với đường Tân Kỳ Tân Quý (phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM). Lúc này, người dân huy động bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành.

Lực lượng Cảnh sát PCCC, cứu nạn cứu hộ, Công an TP.HCM sau đó có mặt tiến hành chữa cháy, dập tắt ngọn lửa.

Vụ cháy trụ điện xảy ra vào giờ cao điểm chiều, lượng phương tiện đổ về đông, gây kẹt xe cục bộ quanh khu vực ngã tư Hương Lộ 3 - Tân Kỳ Tân Qúy - Bình Long, lực lượng chức năng vất vả điều tiết phân luồng giao thông.

Ảnh hưởng từ vụ cháy khiến các tuyến đường quanh khu vực bị ùn ứ, kẹt xe ẢNH: TRẦN KHA

Nhân viên điện lực kiểm tra, xử lý khắc phục sự cố ẢNH: TRẦN KHA

Theo một nhân viên điện lực tại hiện trường, để đảm bảo an toàn, điện tại khu vực xảy ra sự cố tạm thời bị ngắt. Đơn vị cũng đang điều phương tiện và thiết bị đến để kiểm tra, xử lý, khắc phục sự cố và sẽ đấu nối lại điện cho người dân trong thời gian sớm nhất.

Hiện nhà dân dọc theo các tuyến đường xung quanh khu vực này không có điện, chỉ hệ thống đèn chiếu sáng đường là vẫn đang hoạt động.