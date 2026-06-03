Cháy xưởng mút xốp đường Hương Lộ 2: Huy động trên 230 người để dập lửa

Liên quan đến vụ cháy xưởng mút xốp trên đường Hương Lộ 2, ngày 3.6, UBND phường Bình Trị Đông (TP.HCM) cho biết lực lượng chức năng vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Khói tỏa ra từ đám cháy ẢNH: TRẦN KHA

Theo báo cáo ban đầu, vào khoảng 16 giờ ngày 2.6, UBND phường Bình Trị Đông nhận tin báo xảy ra hỏa hoạn tại hộ kinh doanh ở số 971 Hương Lộ 2 (khu phố 43).

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã điều động khoảng 90 cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng hơn 60 an ninh cơ sở, dân quân để hỗ trợ chữa cháy, phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, tạo lối thông thoáng cho xe chuyên dụng tiếp cận.

Đến 16 giờ 10 phút, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 9, khu vực 13 và khu vực 20 đã điều động 15 xe chữa cháy cùng 87 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai lực lượng và phương tiện khống chế, dập tắt hoàn toàn vụ cháy vào lúc 18 giờ cùng ngày.

Theo đó, cơ quan chức năng xác định cơ sở xảy ra hỏa hoạn là nhà xưởng kết cấu tường gạch, khung kèo sắt, mái tôn với diện tích khoảng 680 m². Diện tích cháy khoảng 370/680 m² nhà xưởng. Ngoài ra, sức nóng từ ngọn lửa cũng khiến nhà trọ liền kề bị ảnh hưởng, cháy sém 4 phòng trọ, làm hư hỏng một số vật dụng sinh hoạt của người dân.

Vụ cháy không có thiệt hại về người. Lực lượng PCCC đã bảo vệ an toàn được 310 m² diện tích còn lại của nhà xưởng; bảo vệ thành công các phòng trọ còn lại và hộ dân xung quanh khỏi nguy cơ cháy lan.

Trước đó, như Báo Thanh Niên đưa tin, chiều 2.6, người dân phát hiện cháy tại xưởng mút xốp trong con hẻm ở đường Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông.

Lúc này, người dân xung quanh và các công nhân đang làm việc tại xưởng cùng nhau dập lửa. Tuy nhiên, do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng khiến việc chữa cháy tại chỗ bất thành.

Nhận tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 9, khu vực 13 và khu vực 20 đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai khống chế hỏa hoạn.

Lực lượng chức năng đã chia thành nhiều hướng, dùng vòi rồng phun nước để cô lập đám cháy, đồng thời hỗ trợ người dân di dời tài sản ra khu vực an toàn.

Ghi nhận tại hiện trường, đám cháy tỏa khói đen bốc cao, khiến nhiều người sống xung quanh nháo nhào chạy ra đường để tránh bị ngạt khói. Đường Hương Lộ 2 và các hẻm lân cận vụ cháy được phong tỏa để phục vụ chữa cháy.

Ngoài ra, một người đàn ông bị thương ở chân do bỏng từ vụ cháy được người dân hỗ trợ băng bó rồi chở vào bệnh viện kiểm tra y tế.