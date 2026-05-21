Chè Biển Hồ trước nguy cơ lụi tàn

Trần Hiếu
21/05/2026 04:27 GMT+7

Vùng chè Biển Hồ hơn 62 ha tại xã Biển Hồ (Gia Lai) đang đối mặt nguy cơ tàn lụi nếu không sớm có giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Vùng chè Biển Hồ không chỉ là vùng nguyên liệu nông nghiệp, nơi đây còn là một phần trong quần thể thắng cảnh nổi tiếng của địa phương, gắn với định hướng phát triển du lịch của tỉnh Gia Lai.

Chè Biển Hồ xơ xác bên hàng thông trăm tuổi

Trước đó, Công ty cổ phần Chè Biển Hồ được tỉnh Gia Lai cho phép chuyển đổi 232 ha chè sang trồng cà phê nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Riêng diện tích 62,7 ha còn lại tại khu vực Biển Hồ được UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu giữ nguyên để phục vụ cảnh quan du lịch, do nằm trong quần thể danh lam thắng cảnh chùa Bửu Minh - Hàng thông trăm tuổi - chè Biển Hồ.

Đây cũng là định hướng cấp bách của tỉnh trong chiến lược phát triển du lịch gắn với quần thể thắng cảnh này và khu vực núi lửa Chư Đăng Ya.

Nhiều cây chè cổ thụ ở vùng chè Biển Hồ bị chết khô

Hiện diện tích chè còn lại được giao khoán cho 113 hộ dân chăm sóc. Công ty thu mua chè tươi với giá từ 4.000 - 6.000 đồng/kg.

Theo ông Nguyễn Văn Quản, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chè Biển Hồ, việc duy trì vùng chè lâu năm trong điều kiện hiệu quả kinh tế thấp đang tạo áp lực lớn cho doanh nghiệp.

"Việc duy trì vùng chè già cỗi trong khi hiệu quả kinh tế thấp khiến doanh nghiệp gặp nhiều áp lực. Doanh nghiệp vẫn phải duy trì nhà máy, nhân công sơ chế, vận hành bộ máy để phục vụ vùng nguyên liệu nhưng hiệu quả kinh doanh không cao. Hiện doanh nghiệp đã kiến nghị tỉnh Gia Lai xem xét cơ chế hỗ trợ bù lỗ, miễn giảm tiền thuê đất hoặc hỗ trợ người dân nhận khoán để duy trì diện tích chè phục vụ du lịch", ông Quản cho biết.

Một số khoảnh chè bị chết do nhiều nguyên nhân như thiếu nước tưới, chăm sóc chưa đầy đủ

Nếu không có giải pháp quyết liệt, quần thể danh lam thắng cảnh chùa Bửu Minh - Hàng thông trăm tuổi - chè Biển Hồ sẽ khó được bảo tồn nguyên vẹn

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, diện tích chè Biển Hồ hiện nay phần lớn đã được trồng từ nhiều năm trước. Cây chè già cỗi, năng suất suy giảm, trong khi tình trạng thiếu nước tưới khiến nhiều diện tích dần xuống cấp theo thời gian.

Ngoài những khó khăn về sản xuất, khu vực này còn đối mặt với nguy cơ bị đào trộm cây để phục vụ thú chơi bon sai của một số người. Điều này càng làm gia tăng nguy cơ suy giảm diện tích vùng chè thắng cảnh.

Quần thể danh lam thắng cảnh chùa Bửu Minh - Hàng thông trăm tuổi - chè Biển Hồ

Nếu không có giải pháp hỗ trợ kịp thời, vùng chè Biển Hồ không chỉ mất dần giá trị kinh tế mà còn có nguy cơ ảnh hưởng đến cảnh quan du lịch đặc trưng của Gia Lai. Sự xuống cấp của vùng chè cũng khiến không ít du khách bày tỏ sự lo lắng và thất vọng khi đến tham quan khu vực này.

Vì sao Gia Lai kiên quyết giữ 62 ha chè Biển Hồ dù sản xuất thua lỗ?

Trước áp lực chuyển đổi cây trồng sang cà phê, UBND tỉnh Gia Lai vừa chốt phương án bảo tồn toàn bộ hơn 62 ha chè Biển Hồ nằm trong quần thể danh lam thắng cảnh gồm hồ Ya Lũ, hàng thông trăm tuổi và chùa Bửu Minh.

