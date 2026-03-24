Sức khỏe

Chế độ ăn keto giúp giảm tần suất cơn giật ở người bệnh động kinh kháng thuốc

Liên Châu
24/03/2026 20:49 GMT+7

Chế độ dinh dưỡng sinh ceton (hay chế độ ăn keto) hiệu quả trong việc giảm tần suất cơn co giật ở bệnh nhi không đáp ứng thuốc điều trị động kinh.

Chiều 24.3, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) phối hợp cùng Hội chống động kinh Việt Nam tổ chức tập huấn chế độ dinh dưỡng sinh ceton (hay chế độ ăn keto) cho người bệnh động kinh kháng thuốc.

Tại đây, các chuyên gia của Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bệnh viện Nhi T.Ư thông tin về hướng dẫn chế độ dinh dưỡng sinh ceton cho người bệnh động kinh kháng thuốc do Bộ Y tế ban hành; chia sẻ kinh nghiệm thực hành áp dụng hiệu quả chế độ ăn keto cho người bệnh động kinh kháng thuốc, góp phần chuẩn hóa, giúp các cơ sở y tế triển khai chế độ ăn keto hỗ trợ người bệnh động kinh kháng thuốc.

Chế độ ăn keto giảm tần suất cơn co giật ở bệnh nhân động kinh kháng thuốc

Theo "Hướng dẫn chế độ dinh dưỡng sinh ceton cho người bệnh động kinh kháng thuốc" áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, chế độ dinh dưỡng sinh ceton (còn gọi là chế độ dinh dưỡng keto, chế độ ăn keto) đã và đang là một liệu pháp triển vọng, đặc biệt với trẻ em mắc động kinh kháng thuốc.

Chế độ dinh dưỡng sinh ceton là phương pháp dinh dưỡng được thiết kế với hàm lượng chất béo rất cao, protein vừa đủ và carbohydrate rất thấp, nhằm tạo ra trạng thái chuyển hóa đặc biệt gọi là ketosis, từ đó tạo ra những ảnh hưởng tích cực đến hoạt động điện học của não bộ. Chế độ dinh dưỡng sinh ceton cho thấy hiệu quả trong việc giảm tần suất cơn co giật, thậm chí đạt mức trên 50% ở nhiều bệnh nhi không đáp ứng với thuốc. 

Chế độ dinh dưỡng sinh ceton là một phương pháp dinh dưỡng đã được chứng minh là có hiệu quả giảm tần số cơn trong điều trị một số hội chứng động kinh ở trẻ nhũ nhi, trẻ nhỏ. Gần đây, chế độ dinh dưỡng sinh ceton cũng được nghiên cứu và áp dụng cho người lớn mắc động kinh kháng thuốc như một liệu pháp kết hợp.

Bên cạnh hiệu quả trong giảm tần suất cơn động kinh, chế độ dinh dưỡng sinh ceton còn mở ra triển vọng cải thiện chất lượng sống, giảm liều hoặc ngưng thuốc chống động kinh, đồng thời làm giảm gánh nặng kinh tế và tác dụng phụ do thuốc gây ra.

Cần lựa chọn phù hợp

Theo chuyên gia dinh dưỡng, các hình thức của chế độ ăn keto bao gồm: chế độ ăn keto từ thực phẩm, được tạo nên bởi sự kết hợp từ thực phẩm và các nguyên liệu giàu chất béo hoặc pha từ các công thức giàu béo hoặc sữa thông thường kết hợp với thành phần giàu chất béo.

Hoặc thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt; thực phẩm dinh dưỡng y học keto uống liền. Hiện có thực phẩm dinh dưỡng y học do Công ty Ajinomoto Việt Nam nhập khẩu.

Hướng dẫn của Bộ Y tế lưu ý, cần lựa chọn hình thức chế độ dinh dưỡng sinh ceton phù hợp với độ tuổi. Phối hợp với bác sĩ dinh dưỡng để xây dựng thực đơn cá thể hóa theo các giai đoạn tuổi, tình trạng bệnh lý, các bệnh tật đi kèm...

Cần tái khám định kỳ cả chuyên khoa thần kinh và dinh dưỡng khi điều trị động kinh kháng thuốc với chế độ dinh dưỡng sinh ceton.

