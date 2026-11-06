Chế độ bảo mật Lockdown Mode trên iPhone bị đe dọa

Trong một video đăng tải trên mạng xã hội X, nhóm hacker Calif đã trình diễn phương thức bẻ khóa (jailbreak) có thể hoạt động bền bỉ trên chiếc iPhone 18 Pro. Đáng chú ý, bản jailbreak này vẫn tồn tại nguyên vẹn ngay cả khi thiết bị đang kích hoạt chế độ phong tỏa (Lockdown Mode) và vừa hoàn tất quá trình cài đặt bản cập nhật hệ điều hành iOS 27.2.

Chế độ Lockdown Mode trên iPhone không còn an toàn tuyệt đối?

Đoạn video ghi lại cảnh một file PDF được gửi tới máy qua AirDrop và mở ra kiểm tra, trước khi người thao tác điều hướng vào mục Software Update trong phần Settings. Dù hệ thống xuất hiện cảnh báo Lockdown Mode đang bật, người này vẫn bỏ qua thông báo, nhập mật mã và để thiết bị hoàn tất cài đặt bản cập nhật phần mềm một cách bình thường.

Nhóm hacker Calif vượt qua chế độ Lockdown trên iPhone chạy iOS 27.2 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo MacRumors, nhóm Calif khẳng định sẽ không phát hành công cụ jailbreak này ra công chúng mà đang tiến hành báo cáo các lỗ hổng phát hiện được cho Apple. Được thiết kế từ phiên bản iOS 16 trở đi, Lockdown Mode vốn là giải pháp bảo mật nghiêm ngặt nhằm bảo vệ các chính trị gia, nhà hoạt động hay giám đốc điều hành trước những đợt tấn công mạng phức tạp.

Khi được kích hoạt, tính năng này áp đặt nhiều hạn chế khắt khe như chặn một số công nghệ web, vô hiệu hóa liên kết và phần lớn định dạng tệp trong Tin nhắn. Ngoài ra, cơ chế này còn ngăn cài đặt hồ sơ cấu hình, chặn kết nối hệ thống quản trị thiết bị di động (MDM) và tự động ngắt kết nối với các mạng Wi-Fi không an toàn nhằm triệt tiêu các hướng xâm nhập dữ liệu.

Trước đó vào tháng 3.2026, Apple từng tuyên bố cơ chế Lockdown Mode đạt tỷ lệ bảo vệ 100% khi chưa từng ghi nhận vụ tấn công thành công nào kể từ năm 2022. Sự xuất hiện của bản jailbreak có thể vượt qua quá trình cập nhật phần mềm này cho thấy kỷ lục trên đã xuất hiện vết nứt, đồng thời đặt ra thêm bài toán xử lý mới cho hãng công nghệ Mỹ.