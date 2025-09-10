Chế độ lương mới áp dụng cho chỉ huy quân sự cấp xã

Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành để hướng dẫn về việc tuyển dụng, xếp lương công chức chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng, trợ lý ban chỉ huy quân sự cấp xã.

Khối dân quân tự vệ trong lễ diễu binh A80 ẢNH: HỒNG NAM

Theo Bộ Nội vụ, luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật về quân sự, quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Dân quân tự vệ quy định, chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng và trợ lý ban chỉ huy quân sự cấp xã là công chức.

Việc tuyển dụng, xếp lương đối với các trường hợp trên cần phù hợp với quy định của pháp luật về công chức và pháp luật về dân quân tự vệ.

Do chưa có văn bản điều chỉnh riêng đối với chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng, trợ lý ban chỉ huy quân sự cấp xã, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành thống nhất thực hiện theo hướng dẫn.

Cụ thể, về vị trí việc làm, chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng, trợ lý ban chỉ huy quân sự cấp xã thực hiện theo định hướng tại công văn số 7415 ngày 31.8 của Bộ Nội vụ.

Về tuyển dụng, thực hiện theo quy định của luật Cán bộ, công chức và Nghị định số 170/2025, trừ trường hợp đang là cán bộ, công chức.

Thẩm quyền bổ nhiệm, tiêu chuẩn trình độ đào tạo và nhiệm vụ sẽ thực hiện theo luật Dân quân tự vệ cùng hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.

Về số lượng, đối với đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng có thể bố trí tối đa 2 phó chỉ huy trưởng và 1 trợ lý; các xã còn lại được bố trí 1 phó chỉ huy trưởng và 1 trợ lý.

3 năm được nâng 1 bậc lương

Để thống nhất cách thức tuyển dụng, bố trí và xếp lương cho lực lượng quân sự cấp xã trong giai đoạn thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1.7, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện theo 3 nhóm.

Nhóm 1, người đang là chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã (cũ), đã là công chức cấp xã, nếu đủ tiêu chuẩn trình độ sẽ được chuyển thành công chức.

Nhóm 2, cán bộ, công chức khác được bố trí sang vị trí mới thì không phải thi tuyển nhưng phải đáp ứng trình độ.

Nhóm 3, trường hợp không phải cán bộ, công chức sẽ phải qua tuyển dụng để trở thành công chức.

Về xếp lương, trường hợp đang xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ của công chức, viên chức thì tiếp tục được hưởng lương theo ngạch, bậc đã xếp.

Trường hợp đang xếp lương theo bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân và cơ yếu hoặc đang xếp lương theo bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân và chuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhân dân hoặc theo các bảng lương đối với người làm công tác cơ yếu thì thực hiện tương ứng với từng trường hợp theo hướng dẫn tại Thông tư số 79/2005 của Bộ Nội vụ.

Trường hợp không thuộc các nhóm trên, thực hiện theo cách tính dựa trên thời gian công tác phù hợp với yêu cầu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các vị trí trên để xếp vào bậc lương trong ngạch chuyên viên - công chức loại A1 (nếu có bằng đại học) hoặc A0 (nếu có bằng cao đẳng).

Nguyên tắc tính là bắt đầu từ bậc 1, cứ sau 3 năm được nâng 1 bậc lương, thời gian chưa đủ 36 tháng sẽ được cộng dồn cho kỳ xét nâng bậc tiếp theo.

Sau khi quy đổi thời gian để xếp vào bậc lương trong ngạch công chức, nếu có số tháng chưa đủ 36 tháng, số tháng này được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).