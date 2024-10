Che giấu tội phạm người Trung Quốc, bị khởi tố

Ngày 17.10, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố nhóm bị can che giấu người Trung Quốc lừa đảo.



3 bị can Phan Anh Toàn Phú (29 tuổi, ngụ P.Thanh Bình), Trần Thị Kiều Trang (nhân viên của Phú, 36 tuổi, ngụ P.Nam Dương, cùng Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) và Trần Xuân Viện (33 tuổi, quê TP.Đông Hà, Quảng Trị) bị khởi tố về hành vi tổ chức, môi giới cho người ở lại Việt Nam trái phép theo khoản 1, Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, đầu tháng 7.2024, Interpol phát lệnh truy nã quốc tế đối với Xu Ming (49 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) về hành vi lừa đảo.

Người Trung Quốc này bỏ trốn qua các nước Myanmar, Thái Lan và Campuchia, rồi vượt biên trái phép vào Việt Nam, trốn tránh tại TP.HCM, Nha Trang. Trong tháng 7.2024, thông qua mạng xã hội, Xu Ming được Trần Xuân Viện (tạm trú dự án Phú Gia Compound, P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) giới thiệu đến thuê phòng tại dự án Phú Gia Compound với giá 4,5 triệu đồng/tháng do Phan Anh Toàn Phú quản lý.

Mặc dù cả nhóm Phú, Kiện, Trang biết người Trung Quốc này không có hộ chiếu, không có thị thực hợp pháp nhưng Phú vẫn chỉ đạo Trang sắp xếp phòng cho Xu Ming, cho cư trú trái phép, không khai báo tạm trú, không thông báo với cơ quan chức năng.

Trong quá trình Xu Ming ở chui tại dự án, khi lực lượng chức năng kiểm tra, Phú, Viện, Trang thông báo cho người Trung Quốc này trốn tránh.

Ngày 7.8, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng), Công an Q.Thanh Khê và Công an P.Tam Thuận đột kích căn hộ dự án Phú Gia Compound, bắt giữ Xu Ming.

Che giấu khách ở chui gần 2 năm

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Đà Nẵng cũng đã tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Gia Bảo (25 tuổi, ngụ P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), chủ cơ sở lưu trú H.A (P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà), về hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép theo điểm đ, khoản 2, Điều 348 Bộ luật hình sự.

Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.Đà Nẵng, ngày 19.7, Công an Q.Sơn Trà kiểm tra cơ sở lưu trú H.A của Nguyễn Gia Bảo, phát hiện Bliakhman Aleksandr (nam, 36 tuổi, quốc tịch Nga) đang thuê phòng nhưng không khai báo tạm trú, sử dụng gia hạn tạm trú hết hạn rất lâu.

Cơ quan An ninh điều tra tống đạt các quyết định khởi tố Bảo ẢNH: NGUYỄN TÚ

Bảo khai nhận cho vị khách trên và bạn gái người Việt Nam kiêm thông dịch, thuê căn hộ với giá 4 triệu đồng/tháng. Bảo biết ông này hết hạn thị thực nhưng vẫn ký hợp đồng, không khai báo tạm trú, không trình báo và thu lợi tiền phòng hơn 13,7 triệu đồng.

Ngày 6.9, Công an Q.Sơn Trà tiếp tục phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh kiểm tra cơ sở lưu trú H.A thì lại phát hiện thêm một người nước ngoài khác là Cerovas Danilas (nam, 33 tuổi, quốc tịch Lithuania) cũng đang thuê phòng nhưng không có thông tin khai báo tạm trú, sử dụng gia hạn tạm trú đã quá thời hạn hơn 2 năm rưỡi.



Bảo khai nhận, từ 25.8.2022 đến khi bị phát hiện (gần 2 năm), Bảo ký hợp đồng cho Cercovas Danilas thuê phòng với giá từ 4,3 đến 4,5 triệu đồng/tháng tùy theo thời điểm dù biết ông này đã hết hạn thị thực. Bảo không khai báo tạm trú, không trình báo cơ quan chức năng, Bảo thu lợi tiền cho thuê phòng hơn 111 triệu đồng.