Check-in dải ngân hà ở Côn Đảo thành trào lưu, thợ ảnh kín lịch

Mùa Milky Way, nhiều du khách đổ về Côn Đảo chụp ảnh dải ngân hà. Nhu cầu tăng mạnh khiến nhiều thợ ảnh 'kín lịch'.
Thời điểm này khi vào "mùa Milky Way", dải ngân hà (còn gọi là Sông Ngân) lung linh huyền ảo trên bầu trời đêm thu hút nhiều người yêu thiên văn ghi lại những khoảnh tuyệt đẹp. Tại đặc khu Côn Đảo (TP.HCM), chụp ảnh cùng dải ngân hà bất ngờ thành "hot trend" không thể bỏ qua của nhiều người dân, du khách đến đây.
Vốn sống và làm việc ở TP.HCM, anh Trường cho biết đang có chuyến công tác dài ngày ở Côn Đảo. "Mình đến Côn Đảo đúng vào lúc chụp ảnh cùng dải ngân hà đang được mọi người quan tâm nhiều. Là người thích chụp ảnh thiên văn, bên cạnh công việc chính khi đến Côn Đảo, mình quyết định làm thêm "nghề tay trái" là thợ chụp ảnh cho mọi người với dải ngân hà để kiếm thêm thu nhập", anh chia sẻ
ẢNH: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)
Anh Trường cho biết hơn 1 tháng qua, mỗi ngày anh đều khá đắt khách, phần lớn khách có nhu cầu chụp ảnh cùng dải ngân hà ở Côn Đảo của anh Trường là do một người bạn ở địa phương, cũng làm nghề thợ ảnh giới thiệu. Còn lại, nhiều khách vì ấn tượng với những hình ảnh của anh chụp được chia sẻ mà chủ động liên hệ qua mạng xã hội. Anh cho biết chỉ cần bỏ ra vài trăm ngàn, khách đã có thể sở hữu một bộ ảnh ưng ý
ẢNH: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)
Việc chụp ảnh dải ngân hà theo anh Trường phải chụp khi trời về tối, ngoài ra còn phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và sự ảnh hưởng của ánh trăng. Với những ngày trăng tròn hoặc gần đến trăng tròn, việc chụp ảnh cùng Milky Way là rất khó
