Đời sống Cộng đồng

Check-in dải ngân hà ở Côn Đảo thành trào lưu, thợ ảnh kín lịch

Cao An Biên
04/05/2026 19:45 GMT+7

Mùa Milky Way, nhiều du khách đổ về Côn Đảo chụp ảnh dải ngân hà. Nhu cầu tăng mạnh khiến nhiều thợ ảnh 'kín lịch'.

Thời điểm này khi vào "mùa Milky Way", dải ngân hà (còn gọi là Sông Ngân) lung linh huyền ảo trên bầu trời đêm thu hút nhiều người yêu thiên văn ghi lại những khoảnh tuyệt đẹp. Tại đặc khu Côn Đảo (TP.HCM), chụp ảnh cùng dải ngân hà bất ngờ thành "hot trend" không thể bỏ qua của nhiều người dân, du khách đến đây.

Những bức ảnh chụp cùng dải ngân hà siêu đẹp trên bầu trời Côn Đảo khi đến "mùa Milky Way" đang được nhiều người chia sẻ lên mạng xã hội, nhận về "mưa tim" vì khoảnh khắc thiên văn thú vị

ẢNH: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Trần Hải Huy Trường, một trong những thợ chụp ảnh dải ngân hà "đắt show" ở Côn Đảo thời điểm này cho biết có rất nhiều du khách đến Côn Đảo du lịch, thậm chí là người dân địa phương đã thuê anh chụp ảnh cùng với dải ngân hà

Vốn sống và làm việc ở TP.HCM, anh Trường cho biết đang có chuyến công tác dài ngày ở Côn Đảo. "Mình đến Côn Đảo đúng vào lúc chụp ảnh cùng dải ngân hà đang được mọi người quan tâm nhiều. Là người thích chụp ảnh thiên văn, bên cạnh công việc chính khi đến Côn Đảo, mình quyết định làm thêm "nghề tay trái" là thợ chụp ảnh cho mọi người với dải ngân hà để kiếm thêm thu nhập", anh chia sẻ

Anh Trường cho biết hơn 1 tháng qua, mỗi ngày anh đều khá đắt khách, phần lớn khách có nhu cầu chụp ảnh cùng dải ngân hà ở Côn Đảo của anh Trường là do một người bạn ở địa phương, cũng làm nghề thợ ảnh giới thiệu. Còn lại, nhiều khách vì ấn tượng với những hình ảnh của anh chụp được chia sẻ mà chủ động liên hệ qua mạng xã hội. Anh cho biết chỉ cần bỏ ra vài trăm ngàn, khách đã có thể sở hữu một bộ ảnh ưng ý

Việc chụp ảnh dải ngân hà theo anh Trường phải chụp khi trời về tối, ngoài ra còn phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và sự ảnh hưởng của ánh trăng. Với những ngày trăng tròn hoặc gần đến trăng tròn, việc chụp ảnh cùng Milky Way là rất khó

"Mỗi khách, mình sẽ chụp từ 1 - 2 tiếng đồng hồ tùy điều kiện và khách sẽ nhận được 7 - 10 kiểu ảnh. Hầu như ngày nào mình cũng có khách, ngày ít thì 2 khách, nhiều thì 5 - 6 khách. Có nhiều người cũng đã đặt lịch trước", anh Trường chia sẻ thêm

Trước đó, anh Trường cũng đã chụp nhiều khoảnh khắc đẹp với các chòm sao, tinh vân nổi tiếng xuất hiện trên bầu trời Côn Đảo

Anh Diễn Phi (29 tuổi), một thợ chụp ảnh được nhiều người biết tới ở Côn Đảo thời gian qua cũng đắt khách. Anh cho biết trước đó, anh chủ yếu chụp ảnh dịch vụ cho khách đến du lịch Côn Đảo ở những địa điểm nổi tiếng

Giữa năm 2025, bộ ảnh chụp dải ngân hà của anh Diễn Phi bất ngờ gây sốt trên mạng xã hội, từ đây nhiều người dân, du khách bắt đầu hào hứng chụp với bầu trời đêm Côn Đảo. "Những tháng gần đây, việc chụp ảnh dải ngân hà ở đây mới thành trend khi nhiều người biết tới rộng rãi hơn", anh chia sẻ thêm

Mùa săn Milky Way tại Việt Nam lý tưởng nhất kéo dài từ tháng 3 đến tháng 9, với cao điểm là tháng 5 đến tháng 8 khi lõi ngân hà rõ nét nhất. Trong đó, Côn Đảo là một trong những nơi ngắm, chụp dải ngân hà lý tưởng nhất với bầu trời trong, ít ô nhiễm ánh sáng

