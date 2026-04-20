Khoảnh khắc sao chổi cực hiếm '170.000 năm có một' xuất hiện ở Côn Đảo

Bức ảnh về sao chổi C/2025 R3 (Pan-STARRS), vị khách đặc biệt ghé thăm trái đất sau 170.000 năm được một chàng trai ở TP.HCM chụp lại, đang nhận về "mưa tim" trên các trang mạng xã hội, đặc biệt ở các diễn đàn yêu thiên văn.

Khó khăn khi "săn" sao chổi

Chủ nhân bức ảnh là anh Trần Hải Huy Trường, hiện đang sống ở TP.HCM. Anh Trường đang có chuyến công tác dài ngày ở Côn Đảo đúng vào thời điểm sao chổi C/2025 R3 đang thuận lợi để quan sát nên quyết định không bỏ lỡ khoảnh khắc "170.000 năm có một" này.

Bức ảnh về sao chổi C/2025 R3 (Pan-STARRS) do anh Trường chụp lại ẢNH: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

"Ban đầu, tôi không quá quan tâm tới sao chổi này, cho tới khi một người bạn chia sẻ với tôi thông tin. Biết được sao chổi có chu kỳ 170.000 năm, tức nếu bỏ lỡ, sẽ không còn cơ hội nào khác để quan sát nó trong đời nữa nên tôi quyết định dành nhiều ngày liền để theo dõi và chụp ảnh", anh Trường chia sẻ.

Sau 4 ngày thất bại do nhiều yếu tố, trong đó có điều kiện thời tiết, rạng sáng ngày 18.4, anh đã chụp được sao chổi này tại Côn Đảo. Anh nhanh chóng chia sẻ khoảnh khắc thiên văn thú vị lên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Theo anh Trường, việc chụp sao chổi này rất khó khăn. Vì sao chổi mọc trễ và thấp ở đường chân trời phía đông lúc hừng đông, khi trời bắt đầu sáng nên nếu không tập trung rất dễ bỏ lỡ khoảnh khắc.

Thêm vào đó, việc sao chổi quá nhỏ nên không thể thấy bằng mắt thường. May mắn ngày 18.4 thời tiết ủng hộ nên anh đã bắt được khoảnh khắc đặc biệt từ C/2025 R3.

Quan sát ảnh sao chổi của anh Trường, tài khoản Kelvin Long bình luận: "Đỉnh thật! Sáng nào cũng lọ mọ 4 giờ sáng ngồi chờ mà chưa chụp được!". "Đẹp không thể diễn tả bằng lời!", nickname Lu Dante nhận xét. Khánh Huỳnh chia sẻ: "Xịn quá bạn ơi. Có ảnh đẹp vậy là được rồi!".

Tạm biệt sao chổi C/2025 R3!

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), rạng sáng từ ngày 10.4 đến 20.4 là giai đoạn lý tưởng nhất để quan sát sao chổi C/2025 R3. Trong đó ngày 18.4 được xem là đẹp nhất khi trăng mới sẽ đem đến cho bạn một bầu trời tối lý tưởng. Như vậy, đúng như dự báo, anh Trường đã chụp được ảnh sao chổi này đúng vào ngày lý tưởng nhất.

Trước đó, vào cuối năm 2025, anh Trường cũng chụp được ảnh sao chổi thiên niên kỷ Lemmon (C/2025 A6) hơn 1.000 năm mới ghé thăm trái đất khi đang trekking ở khối núi Annapurna tại Nepal, thuộc dãy núi cao nhất thế giới Himalaya ẢNH: HHT TRAN (TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG)

Chuyên gia cho biết đây không chỉ là quan sát thiên văn, mà là cuộc "chạy đua với thời gian" đúng nghĩa. Khoảng thời gian tốt nhất để tìm thấy sao chổi C/2025 R3 (Pan-STARRS) là từ giờ 4 giờ 30 phút đến 5 giờ 30 phút sáng, tức khoảng 90 phút trước khi mặt trời mọc.

"Đây là một trong những sao chổi chu kỳ dài hiếm gặp, có thể mất tới 170.000 năm mới quay lại. Điều đó có nghĩa là khoảnh khắc bạn nhìn thấy nó, nếu thành công, là duy nhất trong đời", HAS thông tin.

Ngày 19.4 hôm qua là thời điểm sao chổi đạt độ sáng cực đại (dự báo khoảng +3) nhưng lại rất khó quan sát vì nằm quá gần mặt trời và bị ánh bình minh lấn át. Sau mốc này, sao chổi sẽ nhanh chóng biến mất khỏi bầu trời Bắc bán cầu, đồng nghĩa với việc chúng ta gần như không còn cơ hội thứ hai để ngắm sao chổi này nữa.