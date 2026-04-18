Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Rạng sáng mai 19.4, người Việt dậy sớm xem các hành tinh diễu hành

Cao An Biên
18/04/2026 19:00 GMT+7

Một cuộc diễu hành của các hành tinh diễn ra ngay trước bình minh các ngày trong tuần này mà người Việt có thể quan sát từ rạng sáng mai 19.4. Có gì thú vị?

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), sao Thổ, sao Hỏa, sao Thủy và sao Hải Vương đang tụ hợp với nhau trong chòm sao Pisces (Song Ngư) ở ngay phía trên đường chân trời phía đông khi bình minh dần ló dạng, mang tới cuộc diễu hành nhỏ trên bầu trời.

Chân trời phía đông khi bình minh dần ló dạng trong tuần này có các hành tinh diễu hành

HAS cho biết đây là một khoảnh khắc hiếm hoi, khi 4 thế giới cách nhau hàng triệu km này lại trông gần đến mức có thể nằm gọn trong lòng bàn tay khi bạn đưa ra trước mắt.

Sao Thủy, có độ sáng biểu kiến 0.0 là mục tiêu sáng nhất và dễ nhận ra nhất khi vẫn còn "dư âm" của lần đạt ly giác cực đại hồi đầu tháng. Sao Thổ với độ sáng biểu kiến 0.9 vừa trở lại bầu trời buổi sáng sau khi đi qua phía sau mặt trời.

Trong khi đó, sao Hỏa với độ sáng biểu kiến 1.2, mờ nhất trong số 3 hành tinh có thể thấy bằng mắt thường và đang dần thoát khỏi ánh chói sau nhiều tháng gần như "biến mất".

Hướng dẫn quan sát

Nếu có kính thiên văn, bạn có thể "bắt gặp" sao Hải Vương với độ sáng biểu kiến 7.0 là một chấm xanh nhạt xa xôi cách chúng ta khoảng 4,5 tỉ km, ẩn mình ngay phía trên bộ ba quen thuộc trên.

Theo HAS, đây không phải là một quan sát dễ dàng. Người yêu thiên văn chỉ có khoảng 30 phút trước khi mặt trời mọc. Một đường chân trời phía đông thật thoáng là điều bắt buộc nếu muốn quan sát hiện tượng này.

Chuyên gia cho biết thêm ống nhòm sẽ giúp ích rất nhiều trong việc tách sao Thủy, sao Hỏa và sao Thổ khỏi nền trời chạng vạng đang dần sáng lên. Trong vài buổi sáng tiếp theo, sao Thủy, sao Hỏa và sao Thổ sẽ tiến lại gần nhau hơn.

Đến ngày 20.4, cả ba sẽ nằm gọn trong khoảng ~1°, đủ để xuất hiện cùng lúc trong cùng trường nhìn kính thiên văn. "Hãy đặt báo thức cho cả tuần này. Một cuộc “diễu hành” nhỏ, hiếm và thoáng qua nhưng hoàn toàn xứng đáng cho buổi sáng thức dậy sớm của bạn", chuyên gia khuyến cáo.

Tuần này, người yêu thiên văn Việt Nam cũng chú ý tới sao chổi có chu kỳ 170.000 năm C/2025 R3 (Pan-STARRS). HAS cho biết đây là sao chổi chu kỳ dài cực hiếm, đang âm thầm sáng lên trên bầu trời phía đông và bạn chỉ có vài ngày để nhìn thấy trước khi nó biến mất trong ánh bình minh.

Đây không chỉ là quan sát thiên văn, mà là cuộc "chạy đua với thời gian" đúng nghĩa. Khoảng thời gian tốt nhất để tìm thấy sao chổi C/2025 R3 (Pan-STARRS) là từ giờ 4 giờ 30 phút đến 5 giờ 30 phút sáng, tức khoảng 90 phút trước khi mặt trời mọc.

Đây là thời điểm vàng để ngắm khi bầu trời vẫn đủ tối nhưng sao chổi đã nhô lên khỏi chân trời phía đông. Từ ngày 10 đến 20.4 là giai đoạn lý tưởng nhất, trong đó ngày 18.4 được xem là đẹp nhất khi trăng mới sẽ đem đến cho bạn một bầu trời tối lý tưởng.

Tin liên quan

Mẹo quan sát 6 hành tinh diễu hành trên bầu trời Việt tối cuối cùng tháng 2.2026

Chiều tối nay 28.2, ngày cuối cùng của tháng 2.2026, người Việt được chiêm ngưỡng hiện tượng kỳ thú khi 6 hành tinh diễu hành thẳng hàng trên bầu trời. Dưới đây là mẹo quan sát.

Sao chổi 170.000 năm mới xuất hiện: Nếu bỏ lỡ sẽ không còn cơ hội thứ hai

Mưa sao băng Lyrids xuất hiện từ tối nay: Cách ngắm bằng mắt thường

Khám phá thêm chủ đề

Diễu hành các hành tinh diễu hành cuộc diễu hành của các hành tinh Sao chổi C/2025 R3 Pan-STARRS Hội Thiên văn Hà Nội Người Việt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận