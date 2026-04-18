Rạng sáng mai 19.4, người Việt dậy sớm xem các hành tinh diễu hành

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), sao Thổ, sao Hỏa, sao Thủy và sao Hải Vương đang tụ hợp với nhau trong chòm sao Pisces (Song Ngư) ở ngay phía trên đường chân trời phía đông khi bình minh dần ló dạng, mang tới cuộc diễu hành nhỏ trên bầu trời.

HAS cho biết đây là một khoảnh khắc hiếm hoi, khi 4 thế giới cách nhau hàng triệu km này lại trông gần đến mức có thể nằm gọn trong lòng bàn tay khi bạn đưa ra trước mắt.

Sao Thủy, có độ sáng biểu kiến 0.0 là mục tiêu sáng nhất và dễ nhận ra nhất khi vẫn còn "dư âm" của lần đạt ly giác cực đại hồi đầu tháng. Sao Thổ với độ sáng biểu kiến 0.9 vừa trở lại bầu trời buổi sáng sau khi đi qua phía sau mặt trời.

Trong khi đó, sao Hỏa với độ sáng biểu kiến 1.2, mờ nhất trong số 3 hành tinh có thể thấy bằng mắt thường và đang dần thoát khỏi ánh chói sau nhiều tháng gần như "biến mất".

Hướng dẫn quan sát

Nếu có kính thiên văn, bạn có thể "bắt gặp" sao Hải Vương với độ sáng biểu kiến 7.0 là một chấm xanh nhạt xa xôi cách chúng ta khoảng 4,5 tỉ km, ẩn mình ngay phía trên bộ ba quen thuộc trên.

Theo HAS, đây không phải là một quan sát dễ dàng. Người yêu thiên văn chỉ có khoảng 30 phút trước khi mặt trời mọc. Một đường chân trời phía đông thật thoáng là điều bắt buộc nếu muốn quan sát hiện tượng này.

Chuyên gia cho biết thêm ống nhòm sẽ giúp ích rất nhiều trong việc tách sao Thủy, sao Hỏa và sao Thổ khỏi nền trời chạng vạng đang dần sáng lên. Trong vài buổi sáng tiếp theo, sao Thủy, sao Hỏa và sao Thổ sẽ tiến lại gần nhau hơn.

Đến ngày 20.4, cả ba sẽ nằm gọn trong khoảng ~1°, đủ để xuất hiện cùng lúc trong cùng trường nhìn kính thiên văn. "Hãy đặt báo thức cho cả tuần này. Một cuộc “diễu hành” nhỏ, hiếm và thoáng qua nhưng hoàn toàn xứng đáng cho buổi sáng thức dậy sớm của bạn", chuyên gia khuyến cáo.

Tuần này, người yêu thiên văn Việt Nam cũng chú ý tới sao chổi có chu kỳ 170.000 năm C/2025 R3 (Pan-STARRS). HAS cho biết đây là sao chổi chu kỳ dài cực hiếm, đang âm thầm sáng lên trên bầu trời phía đông và bạn chỉ có vài ngày để nhìn thấy trước khi nó biến mất trong ánh bình minh.

Đây không chỉ là quan sát thiên văn, mà là cuộc "chạy đua với thời gian" đúng nghĩa. Khoảng thời gian tốt nhất để tìm thấy sao chổi C/2025 R3 (Pan-STARRS) là từ giờ 4 giờ 30 phút đến 5 giờ 30 phút sáng, tức khoảng 90 phút trước khi mặt trời mọc.

Đây là thời điểm vàng để ngắm khi bầu trời vẫn đủ tối nhưng sao chổi đã nhô lên khỏi chân trời phía đông. Từ ngày 10 đến 20.4 là giai đoạn lý tưởng nhất, trong đó ngày 18.4 được xem là đẹp nhất khi trăng mới sẽ đem đến cho bạn một bầu trời tối lý tưởng.