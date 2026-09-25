Check-in trung thu 4 nước châu Á ngay tại TP.HCM: Có gì lạ?

Sắc màu trung thu châu Á hội tụ

Với chủ đề “Moon of Asia”, hệ thống trang trí trung thu tại Parc Mall (547-549 Tạ Quang Bửu, P.Chánh Hưng, TP.HCM) được xây dựng như một câu chuyện về sự giao thoa văn hóa Á Đông. Tâm điểm của không gian là hình ảnh vầng trăng lớn, tượng trưng cho điểm gặp gỡ của những nền văn hóa cùng chung ánh trăng, đồng thời tạo nên không gian để mọi người gặp gỡ, vui chơi và lưu giữ những khoảnh khắc trong mùa trung thu.



Điểm nhấn của khu vực trang trí là 4 cụm không gian mang màu sắc văn hóa đặc trưng của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam. Theo đó, khách tham quan có thể trải nghiệm và tìm hiểu hình ảnh trung thu mang dấu ấn của các quốc gia châu Á này.

Không gian thể hiện hình ảnh trung thu 4 nước Châu Á, từ trái sang: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc ẢNH: MAI CÁT

Bùi Thị Quỳnh Anh, sinh viên Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn, chia sẻ cả nhóm bạn vào Parc Mall để chơi, thư giãn rồi bị thu hút bởi hình ảnh Trung thu của Việt Nam vì quen thuộc và thân thương, rồi đến các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản.

Quỳnh Anh cho rằng trung thu Việt Nam mang một nét riêng, thể hiện qua những hoạt động thủ công truyền thống như làm lồng đèn, làm tò hè, làm bánh nướng...

“Ký ức của em hồi nhỏ là những chiếc đèn trung thu bằng tre, mọi người có thể cùng nhau ngồi làm đèn lồng thủ công bằng tay. Em nghĩ đây là một nét đặc trưng của trung thu Việt Nam khác các nước khác”, Quỳnh Anh nói.

Nhóm bạn của Quỳnh Anh (trái) không bỏ lỡ check-in ở khu vực trưng bày hình ảnh trung thu Nhật Bản ẢNH: MAI CÁT

Quỳnh Anh bên bàn trưng bầy thể hiện văn hóa trung thu của Hàn Quốc ẢNH: MAI CÁT

Hình ảnh thể hiện trung thu của Nhật Bản ẢNH: MAI CÁT

Ngô Hoàng Thanh Trúc, cùng trường với Quỳnh Anh, cho biết em thường đi chơi với gia đình hoặc bạn bè vào buổi tối dịp trung thu. Thanh Trúc cảm nhận trung thu Việt Nam là dịp để trẻ em và các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau. Theo nữ sinh, dù chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, trung thu vẫn mang đến cảm giác đoàn tụ và là dịp để mọi người vui chơi cùng các em nhỏ.

Trúc check-in cùng đèn ông sao - hình ảnh thân thuộc của trung thu Việt Nam ẢNH: MAI CÁT

Bạn trẻ check-in với hình ảnh thể hiện trung thu của Trung Quốc ẢNH: MAI CÁT

Người trẻ cảm nhận gì về trung thu Việt Nam?

Vui chơi tại đây, Triệu Mẫn Nhi (33 tuổi, P.Chợ Lớn, TP.HCM), cho biết bản thân chưa có dịp trải nghiệm trung thu ở các quốc gia khác nên chị chưa cảm nhận rõ sự khác biệt giữa trung thu Việt Nam với các nước Trung Quốc, Hàn Quốc hay Nhật Bản. Tuy nhiên, nhờ những hình ảnh này mà chị biết được trung thu ở các nước này thường gắn với hình ảnh gì. Với Trúc trung thu ở Việt Nam mang lại cảm giác ấm cúng và vui vẻ.

“Dù buổi tối có bạn bè rủ đi chơi, mình vẫn dành thời gian trở về nhà ăn cơm cùng gia đình, quây quần bên những người thân và con cái. Mình thấy điều đó rất ý nghĩa và ấm áp, bởi dù bận rộn đến đâu, mọi người vẫn cố gắng dành thời gian cho gia đình trong ngày trung thu”, Nhi chia sẻ.

Với Nhi, trung thu ở Việt Nam mang lại cảm giác ấm cúng ẢNH: MAI CÁT

Hình ảnh thể hiện trung thu ở Việt Nam ẢNH: MAI CÁT

Không gian trưng bày cũng thu hút các gia đình trẻ đến trải nghiệm ẢNH: MAI CÁT





Các bạn trẻ không bỏ lỡ chụp cho mình bức ảnh với background trung thu Việt Nam ẢNH: MAI CÁT

Còn Trần Nguyễn Phượng Vi, sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, thường đi chơi với bạn bè và tham gia các hoạt động như rước đèn. Theo cảm nhận của Phượng Vi, điểm đặc biệt của trung thu Việt Nam là mọi người thường quây quần bên nhau nhiều hơn so với một số nước khác. "Với em, đây là dịp để vui chơi, gặp gỡ bạn bè và cùng nhau tận hưởng không khí ngày tết đoàn viên", Vi nói.