Chen chân ở chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn ngày cận tết

Khác với những lo âu sức mua suy giảm, nguy cơ chợ tết ế ẩm, những ngày cuối tuần chợ Bình Tây (TP.HCM) người đông như hội.
Ghi nhận tại chợ Bình Tây (TP.HCM) ngày cuối tuần, nhiều quầy sạp bên trong chợ khu vực đồ khô như nấm, miến, măng các loại; bò khô, mực khô, tôm khô, cá khô, mực xé...; mứt, bánh kẹo, hạt... khách "xếp lớp trong lớp ngoài". Đây là một trong chợ đầu mối lớn ở khu vực miền Nam, chuyên "trị" các món ăn chơi ngày tết.
Một số quầy có niêm yết giá, một số không nhưng mua sỉ sẽ được giảm 10.000 đồng/kg. Giá cả nhìn chung tăng nhiều- ít tùy loại nhưng đều hút hàng. Một ký hạt hướng dương 90.000 - 100.000 đồng; ô mai bán đồng giá 140.000 đồng/kg; hạt điều từ 180.000 - 350.000 đồng/kg; hạt dẻ 380.000 đồng/kg, tôm khô từ 600.000 - 2 triệu đồng/kg...
Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận của PV Thanh Niên tại chợ Bình Tây ngày 14 tháng chạp (1.2):
