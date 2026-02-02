Chen chân ở chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn ngày cận tết

Ghi nhận tại chợ Bình Tây (TP.HCM) ngày cuối tuần, nhiều quầy sạp bên trong chợ khu vực đồ khô như nấm, miến, măng các loại; bò khô, mực khô, tôm khô, cá khô, mực xé...; mứt, bánh kẹo, hạt... khách "xếp lớp trong lớp ngoài". Đây là một trong chợ đầu mối lớn ở khu vực miền Nam, chuyên "trị" các món ăn chơi ngày tết.

Một số quầy có niêm yết giá, một số không nhưng mua sỉ sẽ được giảm 10.000 đồng/kg. Giá cả nhìn chung tăng nhiều- ít tùy loại nhưng đều hút hàng. Một ký hạt hướng dương 90.000 - 100.000 đồng; ô mai bán đồng giá 140.000 đồng/kg; hạt điều từ 180.000 - 350.000 đồng/kg; hạt dẻ 380.000 đồng/kg, tôm khô từ 600.000 - 2 triệu đồng/kg...

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận của PV Thanh Niên tại chợ Bình Tây ngày 14 tháng chạp (1.2):

Đã lâu lắm chợ Bình Tây mới có dịp đông vui, nhộn nhịp như hiện nay. Ai ra về trên tay cũng có vài bịch đủ các món ăn chơi ngày tết ẢNH: LAM NGHI

Xe chở hàng cũng vào ra liên tục khiến không khí càng thêm bận rộn, tấp nập

Nhiều khách ở các tỉnh đến mua sỉ về bán lại. Đi từ sớm, nhưng do người đông, chờ đóng gói xong trời đã nắng gay gắt

Hàng hóa ngập chợ, giá cũng tăng so với năm trước nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sức mua

Đến trưa, khi nắng gay gắt, chợ vẫn không ngớt khách

Những khách hàng lớn tuổi rất mê đi chợ sắm tết, được tự tay, tận mắt chọn những món hàng yêu thích. Nhiều người cho biết giá đồ khô tăng nhanh so với một tháng trước

Hải sản khô là mặt hàng tăng giá liên tục, có loại tôm khô tăng 2 đợt lên gần 100.000 đồng/kg nhưng đây là món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ ngày tết ở các tỉnh phía nam





Hàng hóa được chở về liên tục, chuẩn bị đưa vào các quầy sạp

Giá nhiều loại hạt nhập khẩu cũng tăng từ 5 - 10% so với cuối năm 2025 do hộ kinh doanh chuyển sang đóng thuế theo phương pháp mới, theo doanh thu thay vì thuế khoán

Người đến và đi nườm nượp, chợ tết Bình Tây lâu lắm mới thấy sinh khí như thế này

Sạp bán đông khách cử riêng một người chuyên ghi biên nhận và thu tiền

Từ đầu năm nay, hộ kinh doanh chuyển sang đóng thuế theo doanh thu thực tế nên việc ghi chép giá cả hàng hóa được thực hiện nghiêm túc