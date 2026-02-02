Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Chen chân ở chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn ngày cận tết

Lam Nghi
Lam Nghi
02/02/2026 14:21 GMT+7

Khác với những lo âu sức mua suy giảm, nguy cơ chợ tết ế ẩm, những ngày cuối tuần chợ Bình Tây (TP.HCM) người đông như hội.

Ghi nhận tại chợ Bình Tây (TP.HCM) ngày cuối tuần, nhiều quầy sạp bên trong chợ khu vực đồ khô như nấm, miến, măng các loại; bò khô, mực khô, tôm khô, cá khô, mực xé...; mứt, bánh kẹo, hạt... khách "xếp lớp trong lớp ngoài". Đây là một trong chợ đầu mối lớn ở khu vực miền Nam, chuyên "trị" các món ăn chơi ngày tết.

Một số quầy có niêm yết giá, một số không nhưng mua sỉ sẽ được giảm 10.000 đồng/kg. Giá cả nhìn chung tăng nhiều- ít tùy loại nhưng đều hút hàng. Một ký hạt hướng dương 90.000 - 100.000 đồng; ô mai bán đồng giá 140.000 đồng/kg; hạt điều từ 180.000 - 350.000 đồng/kg; hạt dẻ 380.000 đồng/kg, tôm khô từ 600.000 - 2 triệu đồng/kg...

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận của PV Thanh Niên tại chợ Bình Tây ngày 14 tháng chạp (1.2):

Chợ tết Sài Gòn đông như hội, bất chấp giá nhiều mặt hàng tăng mạnh- Ảnh 1.

Đã lâu lắm chợ Bình Tây mới có dịp đông vui, nhộn nhịp như hiện nay. Ai ra về trên tay cũng có vài bịch đủ các món ăn chơi ngày tết

ẢNH: LAM NGHI

Chợ tết Sài Gòn đông như hội, bất chấp giá nhiều mặt hàng tăng mạnh- Ảnh 2.

Xe chở hàng cũng vào ra liên tục khiến không khí càng thêm bận rộn, tấp nập

Chợ tết Sài Gòn đông như hội, bất chấp giá nhiều mặt hàng tăng mạnh- Ảnh 3.

Nhiều khách ở các tỉnh đến mua sỉ về bán lại. Đi từ sớm, nhưng do người đông, chờ đóng gói xong trời đã nắng gay gắt

Chợ tết Sài Gòn đông như hội, bất chấp giá nhiều mặt hàng tăng mạnh- Ảnh 4.

Hàng hóa ngập chợ, giá cũng tăng so với năm trước nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sức mua

Chợ tết Sài Gòn đông như hội, bất chấp giá nhiều mặt hàng tăng mạnh- Ảnh 5.

Đến trưa, khi nắng gay gắt, chợ vẫn không ngớt khách

Chợ tết Sài Gòn đông như hội, bất chấp giá nhiều mặt hàng tăng mạnh- Ảnh 6.

Những khách hàng lớn tuổi rất mê đi chợ sắm tết, được tự tay, tận mắt chọn những món hàng yêu thích. Nhiều người cho biết giá đồ khô tăng nhanh so với một tháng trước

Chợ tết Sài Gòn đông như hội, bất chấp giá nhiều mặt hàng tăng mạnh- Ảnh 7.

Hải sản khô là mặt hàng tăng giá liên tục, có loại tôm khô tăng 2 đợt lên gần 100.000 đồng/kg nhưng đây là món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ ngày tết ở các tỉnh phía nam


Chợ tết Sài Gòn đông như hội, bất chấp giá nhiều mặt hàng tăng mạnh- Ảnh 8.

Hàng hóa được chở về liên tục, chuẩn bị đưa vào các quầy sạp

Chợ tết Sài Gòn đông như hội, bất chấp giá nhiều mặt hàng tăng mạnh- Ảnh 9.

Giá nhiều loại hạt nhập khẩu cũng tăng từ 5 - 10% so với cuối năm 2025 do hộ kinh doanh chuyển sang đóng thuế theo phương pháp mới, theo doanh thu thay vì thuế khoán

Chợ tết Sài Gòn đông như hội, bất chấp giá nhiều mặt hàng tăng mạnh- Ảnh 10.

Người đến và đi nườm nượp, chợ tết Bình Tây lâu lắm mới thấy sinh khí như thế này

Chợ tết Sài Gòn đông như hội, bất chấp giá nhiều mặt hàng tăng mạnh- Ảnh 12.

Sạp bán đông khách cử riêng một người chuyên ghi biên nhận và thu tiền

Chợ tết Sài Gòn đông như hội, bất chấp giá nhiều mặt hàng tăng mạnh- Ảnh 13.

Từ đầu năm nay, hộ kinh doanh chuyển sang đóng thuế theo doanh thu thực tế nên việc ghi chép giá cả hàng hóa được thực hiện nghiêm túc

Chợ tết Sài Gòn đông như hội, bất chấp giá nhiều mặt hàng tăng mạnh- Ảnh 14.

Sạp ít khách cũng sử dụng hóa đơn viết tay như lâu nay

 

Tin liên quan

Người Sài Gòn chen chân ở Chợ Lớn sắm tết

Người Sài Gòn chen chân ở Chợ Lớn sắm tết

Chỉ còn vỏn vẹn 2 tuần nữa là bước sang năm mới Bính Ngọ. Tranh thủ cuối tuần, người dân Sài Gòn rủ nhau về Chợ Lớn (chợ Bình Tây) sắm đặc sản tết, tạo nên một không khí mua bán vô cùng sôi động.

Đặc sản tết đổ bộ, sức mua tăng mạnh

Khám phá thêm chủ đề

Tết chợ tết Hàng hóa tết bính ngọ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận