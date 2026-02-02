Đặc sản tết đổ bộ, sức mua tăng mạnh

Tôm khô "đắt như tôm tươi"

9 giờ sáng, thời tiết vẫn còn se lạnh nhưng không khí mua bán ở chợ Bình Tây (P.Bình Tây, TP.HCM) hết sức sôi động. Nổi bật nhất là khu vực bán tôm khô ở góc chợ. Hàng chục cần xé tre đựng tôm khô chất cao như những ngọn núi nhỏ, đỏ au, vô cùng bắt mắt. Hàng chục loại tôm khô khác nhau được phân theo chủng loại như tôm thẻ, tôm đất, tôm sú, phân theo kích cỡ to nhỏ, khô dẻo hoặc khô hoàn toàn, tôm phơi nắng hoặc sấy, phân theo xuất xứ từ Cà Mau, Ba Tri (Bến Tre cũ, nay là Vĩnh Long)… Tùy theo loại mà giá tiền khác nhau, loại thấp có giá từ 700.000 - 900.000 đồng/kg, loại cao đến 1,5 - 1,8 triệu đồng/kg. Cả chục nhân viên vừa tiếp khách, tư vấn, cân hàng, tính tiền không ngơi tay. Theo quan sát của PV Thanh Niên, người ít cũng mua 3 - 5 kg, có người mua 10 - 20 kg.

Sản phẩm tôm, cá khô hút hàng, giá tăng cao ẢNH: CHÍ NHÂN

Bà Trần Ngọc Vân là một trong những "khách sộp" mà chúng tôi có dịp gặp tại chợ. Bà cho biết năm nào cũng mua hơn chục ký tôm khô; một phần để dành ăn tết, phần lớn còn lại để gửi cho con cháu ở nước ngoài. Ngoài tôm khô, bà Vân cũng mua nhiều loại đặc sản như khô cá lóc, cá sặc, cá dứa, cá tra phồng… "Đây đều là các món ruột của nhiều thành viên trong gia đình. Những ngày tết thịt cá nhiều nên nhấm nháp những thứ này với củ kiệu, dưa chua để đổi vị cho đỡ ngán. Năm nào vào dịp này giá cũng tăng 30 - 40%, nhưng tết mà. Mua sớm thì rẻ hơn nhưng đến tết, tôm sẽ không còn mới nên độ ngọt cũng giảm. Tết nhất, tốn tiền một chút để giữ hương vị tết cho gia đình được trọn vẹn chứ thật ra những món này giờ muốn ăn lúc nào cũng có", bà Vân nói.

Một số vựa khô giải thích giá tôm khô năm nay tăng mạnh hơn các năm trước vì nguồn cung khan hiếm. Tôm khô được làm hoàn toàn bằng nguồn nguyên liệu nội địa. Năm vừa qua dịch bệnh nhiều, bên cạnh đó xuất khẩu thuận lợi khiến nguồn cung hạn chế nên đẩy giá tôm khô tăng cao.

Ngoài tôm cá khô, các quầy bán bánh mứt cũng tấp nập khách. Chị Thanh Tú, đại diện một cửa hàng, cho biết: Dù những năm gần đây có nhiều loại bánh kẹo nhưng đến tết thì nhiều người vẫn thích các mặt hàng truyền thống như mứt dừa, mứt me, khóm, gừng, sen, kẹo đậu phộng; hạt dưa, hạt hướng dương, hạt điều… "Từ đầu tháng chạp, sức mua bắt đầu tăng và đặc biệt lên cao trong 2 tuần giáp tết. Các sản phẩm bánh mứt nội địa giá không tăng nhiều vì những năm gần đây sản lượng trái cây dồi dào nên nguyên liệu đầu vào phong phú và giá rất cạnh tranh. Những mặt hàng mứt trái cây nội địa chỉ tăng nhẹ so với ngày thường vì chi phí vận chuyển, nhân công tăng. Riêng các loại bánh ngoại thì tăng mạnh hơn do cuối năm ngoái nhiều đầu mối không dám nhập hàng về nhiều vì phải lo giải quyết thủ tục thuế theo cách tính mới", chị Thanh Tú cho biết.

Hàng ngoại nhập ào ạt về VN đón tết với giá rất cạnh tranh ẢNH: CHÍ NHÂN

Tương tự, một số tiểu thương bán các loại nấm khô cũng thông tin các công ty không dám nhập hàng mới vì phải bán hết hàng tồn kho để tuân thủ quy định mới về thuế. Vì vậy, nguồn cung khan hiếm nên giá cũng tăng 20 - 30%.

Nhiều lựa chọn cho người dân sắm tết

Dù thời gian qua, mưa lũ gây thiệt hại lớn ở nhiều địa phương nhưng nhờ kỹ thuật canh tác tốt nên nhiều nông sản vẫn trúng mùa và giá cả cũng khá tốt. Chẳng hạn như đặc sản kiệu Huế, các năm trước giá đến 65.000 - 80.000 đồng/kg nhưng vào thời điểm hiện tại chỉ có 40.000 - 45.000 đồng/kg. Giá kiệu các địa phương khác thấp hơn 5.000 - 7.000 đồng/kg. Theo khảo sát ở các siêu thị, giá kiệu chế biến đóng hộp 850 gr bình quân khoảng 150.000 đồng/hũ. Các loại dưa món, cải chua, kim chi cũng chỉ 100.000 - 120.000 đồng/hũ (850 gr).

Một trong những mặt hàng mà hầu hết mọi người đều mua trong dịp tết là gạo với giá cũng thấp hơn từ 3.000 - 5.000 đồng/kg so với tết năm trước. Sản phẩm được nhiều người lựa chọn là ST25 phổ biến chỉ từ 30.000 - 35.000 đồng/kg, tùy thương hiệu. Trong khi đó, các loại gạo thơm, chất lượng cao khác có giá "mềm" hơn, chỉ từ 24.000 - 28.000 đồng/kg. Tương tự, nhiều loại trái cây, rau củ đặc trưng tết năm nay cũng có giá khá bình dân như dưa hấu từ 10.000 - 15.000 đồng/kg, bưởi da xanh 30.000 - 35.000 đồng/kg. Ở thời điểm hiện tại, chỉ riêng mặt hàng xoài cát Hòa Lộc vẫn tăng giá mạnh từ mức 90.000 lên 120.000 đồng/kg do nguồn cung hạn chế vì đây là giống xoài nhạy cảm với thời tiết, đặc biệt là mưa trái mùa xuất hiện thường xuyên.

Nhiều siêu thị đông người chen chân mua sắm tết ẢNH: CHÍ NHÂN

Nhiều nhà vườn cho biết vì thời tiết không thuận lợi nên các sản phẩm độc lạ như trái cây tạo hình bị ảnh hưởng và số lượng giảm mạnh. Thực tế, những sản phẩm này cũng mất dần tính hấp dẫn với thị trường trong vài năm gần đây. Chính vì vậy, nhiều đầu mối cung ứng những mặt hàng này phải chờ đến cận tết mới chốt được số lượng và giá cả các sản phẩm trái cây tạo hình. Bù lại, thị trường có những sản phẩm mới như chuối bàn tay phật có hình dáng chuẩn, màu vàng đẹp thường có giá dao động từ 300.000 - 500.000 đồng/nải. Hay bưởi đỏ tiến vua có giá từ 250.000 - 600.000 đồng/trái, tùy trọng lượng và kích cỡ. Ngoài ra còn có bưởi Kim Long, là giống bưởi cỡ lớn khoảng 500.000 đồng/quả, tùy trọng lượng và hình dáng.

Dạo một vòng có thể thấy hàng tết phong phú, sức mua đã tăng rõ rệt, còn giá cả thì tùy mặt hàng có tăng có giảm, nhiều sự lựa chọn, giúp người dân có một cái tết đầy đủ và vẫn phù hợp với tài chính của mỗi gia đình.