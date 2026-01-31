Tết Bính Ngọ miền Bắc trời lạnh, Nam bộ dịu mát

TP.HCM có khả năng se lạnh đến tết

Trong những ngày gần đây, người dân TP.HCM tất bật với công việc của những ngày cuối năm cũng như chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ bằng nhiều công trình, sự kiện chào năm mới. Trong không khí tất bật đó, thời tiết se lạnh và gió nhẹ vào sáng sớm cũng như chiều tối càng làm cho cảm giác tết như đang đến rất gần. Ban ngày có những lúc trời nhiều mây và nắng gián đoạn là điều kiện lý tưởng cho nhiều người ra đường chơi tết sớm cũng như mua sắm, họp mặt bạn bè.

Từ nay đến Tết Nguyên đán còn 2 - 3 đợt không khí lạnh cường độ khá mạnh ảnh hưởng đến thời tiết nước ta ẢNH: ĐÌNH HUY

Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn, cho biết TP.HCM và Nam bộ nói chung nằm ở rìa phía nam của khối không khí lạnh là nguyên nhân khiến trời se lạnh. Sáng ngày 31.1, một đợt lạnh mới về đến khu vực đông Bắc bộ và khoảng 2 ngày sau sẽ ảnh hưởng đến khu vực Nam bộ. Khoảng ngày 2.2, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường thêm và kéo dài đến ngày 4.2. Cường độ lạnh tương đối mạnh khiến nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội giảm xuống mức 13 - 14 độ C. Tại TP.HCM trời phổ biến se lạnh, nhiều mây, ngày nắng gián đoạn với mức nhiệt thấp nhất phổ biến 21 - 22 độ C. Dự báo, ở các phường thuộc khu vực trung tâm như: Sài Gòn, Chợ Lớn, Bình Thạnh, Gò Vấp, Thủ Đức... nhiệt độ thấp nhất chỉ còn 20 độ C. Các phường ở phía bắc thành phố như Thới An, Thủ Dầu Một, Dầu Tiếng, Bình Dương... nhiệt độ thấp nhất xuống 19 độ C. Trên khu vực Nam bộ, nhiệt độ thấp nhất xuống mức 19 - 20 độ C; cá biệt một số khu vực như Tà Lài, Nam Cát Tiên thuộc tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh xuống khoảng 18 - 19 độ C.

Sau đợt lạnh này, đến ngày 7 - 10.2 lại có một đợt lạnh mới về nhưng cường độ nhẹ hơn khiến nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội có khả năng cao hơn 1 - 2 độ C so với đợt lạnh đầu tháng. Tiếp theo đến khoảng ngày 14.2 (ngày 27 tháng chạp), có thêm một đợt không khí lạnh mới lại về với cường độ khá mạnh. Đợt không khí này có thể kéo dài đến ngày đầu năm mới. Như vậy, về cơ bản trong đêm giao thừa, thời tiết ở miền Bắc và miền Trung trời lạnh, có khả năng xuất hiện mưa rào nhẹ một số nơi vùng núi cao trời rét; trong khi đó miền Nam trời se lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày không mưa. So với những năm gần đây, tiết trời dịp Tết Bính Ngọ ở TP.HCM và Nam bộ sẽ rất đẹp chứ không nắng nóng gay gắt. Đối với TP.HCM, cần lưu ý trong khoảng ngày 12 - 14.2 (25 - 27 tháng chạp), có khả năng xuất hiện mưa rào nhẹ ở một số khu vực.

"Các đợt không khí lạnh khiến miền Bắc rét, miền Trung kèm thêm mưa thì riêng với TP.HCM và Nam bộ thời tiết trong giai đoạn từ nay đến tết khá dễ chịu, thích hợp với các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời. So với các năm trước, năm nay TP.HCM ghi nhận số ngày trời se lạnh với mức nhiệt thấp nhất trong khoảng 20 - 22 độ C nhiều hơn. Đáng chú ý là thời gian lạnh trong ngày cũng kéo dài hơn, có nhiều ngày trời se lạnh đến giữa trưa trong khi một số năm chỉ lạnh trong 2 - 3 tiếng đồng hồ vào sáng sớm. Tuy nhiên, mức nhiệt độ thấp nhất ghi nhận được từ đầu mùa đến nay mới dừng lại mức 18 độ C, trong khi kỷ lục cũ là 15 - 16 độ C. Trời lạnh nhiều và kéo dài hơn so với một số năm là do ảnh hưởng của La Nina cường độ yếu. Trong tháng 2 vẫn còn giai đoạn chính đông, từ tháng 3 số lượng và cường độ các đợt lạnh sẽ giảm dần", chuyên gia Xuân Lan giải thích.

Đợt rét đầu tháng 2 lạnh mấy độ?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), hiện tượng ENSO đang ở trạng thái La Nina yếu, với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực xích đạo ở mức khoảng -0,5 độ C. Dự báo trong 3 tháng tới, ENSO có 75 - 85% khả năng chuyển sang trạng thái trung tính. Không khí lạnh hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, nhưng vẫn có thể gây rét đậm, rét hại chủ yếu trong tháng 2, kèm băng giá, mưa tuyết vùng núi cao. Mưa phùn và sương mù có xu hướng gia tăng trong nửa cuối tháng 2 và tháng 3 tại miền Bắc.

Đối với đợt không khí lạnh mới, NCHMF cho biết: Khoảng gần sáng 31.1, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến bắc Trung bộ, khu vực tây Bắc bộ và trung Trung bộ. Từ gần sáng và ngày 31.1, trên đất liền gió chuyển hướng đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Ở khu vực đông Bắc bộ từ ngày 31.1 trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ đêm 31.1, khu vực bắc Trung bộ và tây Bắc bộ (trừ Điện Biên và Lai Châu) trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc bộ và bắc Trung bộ phổ biến 12 - 15 độ C, vùng núi Bắc Bộ 9 - 12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Khu vực Hà Nội từ chiều ngày 31.1 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13 - 15 độ C.

Trong khi đó, từ ngày 1 - 4.2, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng. Vì vậy, người dân cần chủ động giữ ấm cơ thể, bảo vệ cây trồng và đàn vật nuôi. Chủ động các biện pháp phòng tránh thiệt hại do thời tiết nguy hiểm.

Trên biển có sóng to gió lớn; đặc biệt là vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động, sóng biển cao 1 - 2 m. Vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động, sóng biển cao 2 - 4 m. Ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động kinh tế biển. Vì vậy bà con ngư dân theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, hạn chế ra khơi khi có gió mạnh, biển động.