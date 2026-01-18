Sôi động thị trường linh vật ngựa cho Tết Bính Ngọ

Linh vật ngựa năm nay được các cơ sở thủ công mỹ nghệ đầu tư bài bản về ý tưởng, kỹ thuật chế tác và khả năng ứng dụng thương mại, phản ánh rõ xu hướng tiêu dùng ngày càng tinh tế của thị trường quà tặng tết.

Ngựa dát vàng... lên kệ chờ khách

Tại TP.HCM, một trong những thị trường tiêu thụ linh vật tết Nguyên đán sôi động nhất cả nước, các dòng sản phẩm ngựa phong thủy, ngựa trang trí và quà tặng doanh nghiệp (DN) đã bắt đầu vào mùa cao điểm từ giữa tháng 1. Chiều 16.1, tại Không gian gốm Bát Tràng trên đường Lý Thường Kiệt (P.Diên Hồng), đàn ngựa 2026 đã lên kệ chờ khách tới xem với các dáng ngựa hùng dũng, oai vệ, phủ men sứ cao cấp rất thu hút.

Đại diện cửa hàng cho biết bộ sưu tập năm nay được chuẩn bị từ rất sớm, với định hướng kết hợp yếu tố văn hóa truyền thống cùng thị hiếu hiện đại. Điểm nhấn là các dòng ngựa tài lộc, mã đáo thành công và tượng Thánh Gióng, trong đó nhiều sản phẩm được trang trí bằng vàng Haiti tạo hiệu ứng ánh kim sang trọng.

Chị Trịnh Thanh Hương với sản phẩm Lục mã cát tường, có giá 1,5 triệu đồng ẢNH: LÊ NAM

Tượng Phù Đổng Thiên Vương cưỡi ngựa là điểm nhấn bộ sưu tập linh vật ngựa năm nay ẢNH: LÊ NAM

Mẫu ngựa mini này tại Hà Nội có giá 10 triệu đồng/sản phẩm ẢNH: NVCC

Chị Trịnh Thanh Hương, đồng sáng lập Không gian gốm Bát Tràng, chia sẻ: "Chúng tôi lấy cảm hứng từ hình tượng Phù Đổng Thiên Vương để ra mắt bộ sưu tập tượng Thánh Gióng, sau đó phát triển thêm dòng ngựa tài lộc với nhiều gam màu khác nhau. Dáng ngựa được tạo hình hùng dũng, bên dưới kết hợp hình ảnh túi tiền, mang ý nghĩa phong thủy và thịnh vượng".

Ngoài kỹ thuật vẽ vàng, đơn vị này còn kết hợp nhiều dòng men truyền thống như men hoàng thổ, men ngọc, men hỏa biến, tạo nên hiệu ứng màu sắc đa tầng, khác biệt so với các năm trước. Về chất liệu, bên cạnh gốm sứ Bát Tràng, nhiều sản phẩm còn được kết hợp với gỗ sơn mài do nghệ nhân làng nghề Hạ Thái, Hà Nội thực hiện, tạo nên tổng thể hài hòa giữa gốm, gỗ và nghệ thuật thủ công truyền thống.

Giá bán các sản phẩm khá đa dạng, từ khoảng 200.000 đồng đến vài triệu đồng mỗi sản phẩm. Tượng Thánh Gióng và các mẫu ngựa lớn có giá cao nhất khoảng 3,5 triệu đồng; bản nhỏ khoảng 1,7 triệu đồng; dòng ngựa tài lộc dao động từ 1,8 - 2,5 triệu đồng. Với đơn hàng DN làm quà tặng, mức chiết khấu có thể đạt 20 - 30% tùy số lượng.

Không kém phần sôi động, thị trường linh vật ngựa tại Hà Nội cũng ghi nhận sự đa dạng rõ nét về mẫu mã, chất liệu và hình thức thể hiện. Tại cửa hàng Long Mã Khai Văn (Gia Lâm), bộ sưu tập linh vật ngựa gốm Bát Tràng 2026 được giới thiệu với 5 màu sắc và nhiều kích thước khác nhau. Theo đơn vị này, đây là tác phẩm gốm Bát Tràng đầu tiên được Bảo tàng Hà Nội lựa chọn trưng bày và lấy làm tên chính thức cho triển lãm tết Nguyên đán năm nay.

Do độ tinh xảo cao và tỷ lệ nung hỏng lớn, các phiên bản sản xuất giới hạn có giá trị thực lên tới 10 - 15 triệu đồng. "Tuy nhiên, nhằm lan tỏa giá trị văn hóa đến công chúng, cửa hàng đang bán bản mộc 5 màu Luxury với giá 4,6 triệu đồng, bản dát vàng 6,8 triệu đồng", nhân viên cửa hàng báo giá.

Ngoài sản phẩm chính, khách hàng còn có thể mua thêm các phụ kiện đi kèm như hộp mica, túi xách, đế nhung đỏ, hộp vàng trưng bày. Xu hướng thường chọn màu theo mệnh nên các phiên bản đều có lượng tiêu thụ khá đồng đều. Một số mẫu đã hết hàng và phải đặt trước dù tết Nguyên đán còn hơn một tháng.

Ngựa mini, mắt híp… giá cũng chục triệu

Bên cạnh các mẫu ngựa cỡ lớn, xu hướng ngựa mini đang nổi lên mạnh mẽ. Những chú ngựa nhỏ, dáng tròn, béo tốt, mắt híp nhưng vẫn ngẩng cao đầu lại được xem là lựa chọn phù hợp cho không gian bàn làm việc, kệ sách và quà tặng cá nhân.

Một số dòng ngựa mini cao cấp có giá 10 - 12 triệu đồng/con, cặp đôi giá khoảng 19 triệu đồng. Trên lưng ngựa gắn diều bằng đồng thau, toàn bộ sản phẩm đều làm thủ công. Riêng phiên bản màu hồng có giá cao hơn các màu khác khoảng 1 triệu đồng. Các mẫu Ngựa Hoa Mai mini tại Lam Phong Studio (ngõ Núi Trúc, phố Núi Trúc, Hà Nội) được làm bằng sơn mài viền đồng. Theo nhân viên cửa hàng, toàn bộ chi tiết đều gia công kim hoàn nên có giá cao.

Trái ngược với phân khúc cao cấp, dòng ngựa mini phổ thông lại có giá rất "mềm". Tại Không gian gốm Bát Tràng, dòng tiểu mã cao khoảng 5 - 8 cm, dài 10 cm, được làm từ các dòng men lam ngọc, men hoàng thổ, men lục bảo, tạo bề mặt sáng bóng, lạ mắt. Khách hàng có thể phối hai màu hoặc đặt theo nhu cầu khi kết hợp với hộp trà, ly, chai rượu để tạo thành bộ quà tặng hoàn chỉnh. Dòng ngựa mini phổ thông có giá chỉ từ 200.000 - 300.000 đồng mỗi sản phẩm.

Anh Trần Thanh, một khách hàng tại TP.HCM, cho biết đã đặt ngay 12 mẫu ngựa mini làm quà tặng cho đồng nghiệp trong phòng anh dịp tết. "Mẫu mã dễ thương, chất liệu gốm sứ sáng bóng, để trên bàn làm việc rất vừa. Tôi còn mua thêm cho các cháu trong nhà kèm phong bao lì xì, chắc chắn tụi nhỏ sẽ thích", anh nói. Mỗi sản phẩm còn được đóng gói kèm giỏ tre, giấy gói và câu chúc đỏ, giúp tăng giá trị quà tặng mà không phát sinh nhiều chi phí.

Mẫu Long Mã Khai Văn dát vàng có giá gần 7 triệu đồng ẢNH: NVCC

Một mẫu xích mã tài lộc cũng được nhiều người hỏi ẢNH: LÊ NAM

Nói về xu hướng làm tượng linh vật hiện nay, chị Trịnh Thanh Hương cho hay: "Đa phần mọi người đều thích làm tượng lớn vì dễ hơn, giá cao hơn. Chỉ cần làm tượng lớn, thậm chí chưa vẽ vàng đã có thể bán được với giá vài triệu đồng. Tuy nhiên theo tôi, quan điểm đó cần thay đổi, sản phẩm trước hết phải được tiêu thụ, phải có tính lan tỏa", Dù vậy theo chị Hương, "chúng tôi vẫn làm những tượng đẹp, dòng cao cấp nhưng những sản phẩm này chỉ nằm trong dòng giới hạn. Còn với những dòng khác, chúng tôi mong muốn nhiều người hơn có thể tiếp cận để thấy được tay nghề, kỹ năng của gốm Bát Tràng để lan tỏa giá trị làng nghề".

Thị trường tết Nguyên đán năm nay còn ghi nhận sự quan tâm trở lại của dòng tranh dân gian về ngựa. Tại phòng tranh Kim Hoàng (Sơn Đồng, Hà Nội), nghệ nhân Đào Đình Trung phấn khởi thông báo tranh Kim Hoàng vẽ ngựa đang được nhiều khách tìm mua, đặc biệt là các bức in trên nền giấy đỏ, cam, vàng. Tranh Kim Hoàng có màu sắc rực rỡ, nổi bật hơn so với tranh Hàng Trống hay Đông Hồ, phù hợp với không khí tết.

"Khách mua tranh về treo phòng khách, phòng làm việc, nhà cổ, nhà vườn hoặc làm quà tặng tân gia, khai trương, đầu năm đều rất phù hợp", anh Trung chia sẻ. Tranh được bán quanh năm, nhưng dịp tết lượng khách tăng rõ rệt, trong đó có nhiều khách du lịch nước ngoài như Mỹ, Pháp, Nga, Na Uy... Giá tranh dao động từ 300.000 - 400.000 đồng/bức, cao nhất khoảng 5 triệu đồng", chủ phòng tranh cho hay.